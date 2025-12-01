Language
    अमरोहा के गजरौला में बिना रज‍िस्‍ट्रेशन संचालित अस्पताल सील, SDM ने की कार्रवाई

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    अमरोहा के गजरौला में एसडीएम ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक अस्पताल को सील कर दिया। औचक निरीक्षण में अस्पताल का पंजीकरण नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिससे विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है।

    संवाद सूत्र, गजरौला। बिना पंजीकरण के चल रहे एक अस्पताल को एसडीएम/डिप्टी कलेक्टर चंद्रकांता व गजरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. योगेंद्र सिंह ने सील कर दिया। सोमवार को डिप्टी कलेक्टर चंद्रकांता व सीएचसी अधीक्षक डॉ. योगेंद्र सिंह ब्लाक क्षेत्र के गांव कांकाठेर में स्थित एक अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे। यहां पर पर कोई भी व्यक्ति या संचालक ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा कोई अभिलेख आदि मिल सके। जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल में ओटी टेबल, दवाइयां आदि मिले, हालांकि कोई मरीज नहीं मिला।

    पालिका की जमीन को कब्जामुक्त कराया



    गजरौला। यह मामला शहर के मुहल्ला चौहानपुरी का है। यहां रहने वाले अभिषेक गोयल अपने घर के आगे चबूतरा बनवा रहे थे। मुहल्लेवासियों ने उन पर नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत पालिका प्रशासन स्तर पर कर दी। सूचना पर पहुंचे पालिकाकर्मियों ने चबूतरे का काम रुकवाते हुए वहां से ईंट व अन्य निर्माण सामग्री हटवा दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

     

    इसे लेकर पालिका टीम से अभिषेक व उसके परिवार की नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में लोगों ने दोनों को शांत करा दिया। ईओ ललित कुमार आर्य ने बताया कि घर के आगे अवैध रूप से चबूतरा बनाया जा रहा है। मुहल्लेवासियों की शिकायत पर काम रुकवा दिया गया है। जांच की जा रही है।