संवाद सूत्र, हसनपुर। तहसील प्रशासन और राजस्व लेखपालों के एसआईआर के कार्य में लगे होने की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे पर बनाए जाने वाले औद्योगिक ग्रीन गलियारा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



अमरोहा जनपद की हसनपुर तहसील क्षेत्र में भी 23.60 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक औद्योगिक ग्रीन गलियारे की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत मंगरौला, दौलतपुर कला व रूस्तमपुर खादर के रकबे में 2200 बीघा भूमि चिन्हित की थी।

चिन्हित भूमि में से करीब सौ बीघा ग्राम समाज की सरकारी भूमि को ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव कराकर अधिग्रहण कर लिया गया था। शेष भूमि तहसील प्रशासन किसानों से बैनामा कराकर खरीद रहा है। जिसमें से अब तक करीब 62 प्रतिशत भूमि की खरीद की जा चुकी है। शेष भूमि के किसानों से बैनामा कराने का प्रयास चल रहा है। चार नवंबर से तहसील प्रशासन के एसआइआर के कार्य में व्यस्त होने के चलते औद्योगिक ग्रीन गलियारा के लिए भूमि खरीदने की कवायद धीमी पड़ गई है। एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी का कहना है कि एसआइआर के कार्य को पूरा करने के बाद औद्योगिक ग्रीन गलियारा की स्थापना की कवायद तेज हो जाएगी।

दो साल से चल रही भूमि की खरीद हसनपुर: गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक औद्योगिक ग्रीन गलियारा बनाने के लिए भूमि की खरीद का कार्य करीब दो साल से चल रहा है। जिन किसानों ने भूमि के बैनामा औद्योगिक ग्रीन गलियारा के नाम कर दिए हैं फिलहाल वहीं किसान अभी उक्त भूमि को जोतकर खेती कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भूमि की खरीद का कार्य पूरा होने के बाद चिन्हित भूमि का सीमांकन कराया जाएगा।