अमरोहा: रकम दोगुना करने के नाम पर एक करोड़ 80 लाख की ठगी, एसपी से शिकायत

संवाद सहयोगी, गजरौला। युवक को रकम दोगुना करने का लालच देकर हकीम ने तीन साल के भीतर एक करोड़ 80 लाख रूपये की रकम हड़प ली। बार बार कहने के बाद भी जब हकीम ने रकम नहीं लौटाई तो पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपित के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को हकीम को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है।



थाना क्षेत्र बछरायूं के गांव सरकड़ा कलां निवासी आकाश चौधरी उर्फ गोलू का आरोप है कि 2022 में उसका स्वास्थ्य खराब था। उसने गजरौला के मुहल्ला अतरपुरा निवासी एक हकीम से दवाई ली थी। बातचीत के दौरान हकीम ने उससे पारिवारिक प्रष्ठभूमि, जमीन, धन आदि के बार में जानकारी की और कहा कि वह धन दोगुना करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले हकीम ने 10 हजार रूपये लिए तथा दोगुना कर वापस कर दिए। उसके पास बैठे लोगों ने भी हकीम की हां में हां मिलाते हुए रकम दोगुना करने की बात कही। आकाश चौधरी हकीम और उसके गिरोह के सदस्यों के चंगुल में आ गया। आकाश ने जमीन बेचकर पांच लाख रूपये दे दिए। इसके बाद हकीम ने रकम वापस नहीं की और आकाश को गुमराह करता रहा।

2022 से 2025 के बीच आकाश ने अपने एकाउंट से 24 लाख 11 हजार 562 रूपये, भाई निखिल चौधरी के एकाउंट से दो लाख 65 हजार 900 रूपये, माता मिथलेश देवी के एकाउंट से चार लाख 50 हजार रूपये आनलाइन हकीम व उसके सहयोगियों के खाते में ट्रांसफर किए। इसके अलावा तीन वर्ष में पीड़ित द्वारा एक करोड़ 48 लाख 72 हजार 538 रूपये हकीम व उसके साथियों को नकद दी गई। इस तरह हकीम व उसके सहयोगियों ने आकाश से एक करोड़ 80 लाख रूपये ठग लिए।

जब आकाश पैसों की मांग करता तो उसे तंत्र विद्या के माध्यम से जान से मारने का भय दिखाया जाता। धोखाधड़ी का अहसास होने पर आकाश ने एसपी अमित कुमार आनंद को शिकायती पत्र सौंपा। एसपी के आदेश पर इस मामले में पुलिस ने आरोपित हकीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।