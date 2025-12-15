Language
    कोहरे की चादर से ढका अमरोहा, हाईवे पर रेंगे वाहन; पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से बड़ी ठंड

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    गजरौला में हाईवे पर लाइट जलाकर गुजरते वाहन व पसरा कोहरा।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह जिले में 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास किया जा रहा है।

    बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाने को मजबूर है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और प्रतिदिन पड़ रहे पाले से सर्दी बढ़ गई है।
    जिले में कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। आज तड़के से ही घना कोहरा आसमान में छा गया था। जिससे लोगों को परेशानी हुई। वाहन भी लाइट जलाकर कर हाईवे से गुजरे।

    सोमवार को अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन प्रतिदिन पारा लुढ़क रहा है। दिन में तो धूप निकल रही है और सर्दी से थोड़ी राहत मिल रही है लेकिन सुबह और शाम पड़ रही सर्दी से जिलेवासियों का बुरा हाल है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और जिले में पिछले कई दिनों से पाला पड़ रहा है।

    भयंकर पाले से सर्दी का सितम चल रहा है। रविवार की रात भी भयंकर पाला पड़ा और सोमवार की सुबह खेतों पर पाला ही पाला दिखाई दे रहा था। इससे सर्दी बढ़ गई है और पाले के चलते किसानों को खेतों पर काम करने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं बच्चे कांपते हुए स्कूल जाने को मजबूर है।

    सर्दी के कारण लोग गर्म कपड़ों से लिपटे नजर आ रहे हैं। बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है। जैकेट, मफलर, कैप, जर्सी, स्वेटर आदि गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। वहीं रोज पड़ रहे पाले से गन्ने का अगोला प्रभावित हो जाएगा। हरा अगोला पाले के कारण पीला पड़ जाएगा और पशुओं को चारे की दिक्कत आ सकती है।

    भयंकर सर्दी में किसान जहां खेतों पर काम करने को मजबूर है तो वहीं किसान चीनी मिल गेट पर रात में अपना गन्ना बेच रहे हैं। गांव मुहल्लो में लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं धूप निकलने पर धूप में व मकान की छतों पर धूप सेकते नजर आ रहे हैं।

    बढ़ी सर्दी के चलते जिले के लोग सुबह अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वहीं शाम को भी घर जल्दी पहुंच रहे हैं। आज तड़के कोहरा बढ़ने से हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर गुजरे। लाइट जलाकर कतारबद्ध होकर आगे बढ़े। गजरौला, अमरोहा, नौगावां सादात, हसनपुर व मंडी धनौरा में भी कोहरे की यही स्थिति बनी रही।