रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक लाख हड़पे, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। युवक ने किसान को झांसे में लेकर रकम दोगुनी करने का वादा किया। उसने किसान को एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा दिया था। बाद में पैसे मांगने पर युवक ने जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस ने अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा मनिहार का है। यहां रहने वाले होशियार सिंह का आरोप है कि देहात थानाक्षेत्र के गांव दबका निवासी पंकज से उनकी जान पहचान थी। पंकज ने खुद को मुरादाबाद की कोशीन एग्रो कोआपरेटिव सोसाइटी का एजेंट बताया था।

पंकज ने कहा था कि उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने को दोगुनी धनराशि मिलती है। होशियार सिंह उसके झांसे में आ गए तथा 7 जनवरी 2017 को एक लाख रुपये उसक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान पंकज ने एक पालिसी नंबर दिया था और पांच साल में पालिसी पूरी होने पर रकम दोगुनी होने की बात कही थी। होशियार सिंह का आरोप है कि 7 जुलाई 2022 को पालिसी पूरी हो गई थी। जिसके बाद वह एफडी के कागज लेने पंकज के घर पहुंचे।

इस दौरान पंकज ने एफडी का एक कागज दे दिया और दो से तीन दिन में रुपये देने का वादा किया था। परंतु उन्हें कोई पैसा नहीं मिली। होशियार सिंह लगातार पंकज के घर के चक्कर लगा रहे हैं। आरोप है कि 14 सितंबर 2025 को होशियार सिंह रुपये लेने पंकज के घर गए तो उनके साथ गाली-गलौज की गई तथा पैसे देने से इन्कार कर दिया।