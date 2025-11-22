अमरोहा के 21 घरों में बिजली कनेक्शन का तरीका देख विजिलेंस टीम हैरान, प्राथमिकी को दी तहरीर
अमरोहा और हसनपुर में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 21 घरों में कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। विजिलेंस जेई नीरज कुमार ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ कलक्ट्रेट बिजलीघर व हसनपुर कस्बे में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई. जो कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
विजिलेंस के जेई नीरज कुमार, उदयराज सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें मुहल्ला सुबोध नगर, पुष्कर नगर व केतवाली में चेकिंग के दौरान पांच घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। यह कटिया कनेक्शन डालकर बिजली चोरी कर रहे थे।
टीम ने सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी को तहरीर दी है। जिससे पूरे दिन इन मुहल्लों में खलबली मची रही। विजिलेंस जेई नीरज कुमार ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
वहीं हसनपुर नगर में भी विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग अभियान के दौरान 16 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। यह भी कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। एक्सईएन राजेश प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।