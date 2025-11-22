अमरोहा के 21 घरों में बिजली कनेक्शन का तरीका देख विजिलेंस टीम हैरान, प्राथमिकी को दी तहरीर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ कलक्ट्रेट बिजलीघर व हसनपुर कस्बे में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई. जो कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।

विजिलेंस के जेई नीरज कुमार, उदयराज सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें मुहल्ला सुबोध नगर, पुष्कर नगर व केतवाली में चेकिंग के दौरान पांच घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। यह कटिया कनेक्शन डालकर बिजली चोरी कर रहे थे।