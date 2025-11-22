Language
    अमरोहा के 21 घरों में बिजली कनेक्शन का तरीका देख विजिलेंस टीम हैरान, प्राथमिकी को दी तहरीर

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    अमरोहा और हसनपुर में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 21 घरों में कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। विजिलेंस जेई नीरज कुमार ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ कलक्ट्रेट बिजलीघर व हसनपुर कस्बे में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई. जो कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।

    विजिलेंस के जेई नीरज कुमार, उदयराज सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें मुहल्ला सुबोध नगर, पुष्कर नगर व केतवाली में चेकिंग के दौरान पांच घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। यह कटिया कनेक्शन डालकर बिजली चोरी कर रहे थे।

    टीम ने सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी को तहरीर दी है। जिससे पूरे दिन इन मुहल्लों में खलबली मची रही। विजिलेंस जेई नीरज कुमार ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

    वहीं हसनपुर नगर में भी विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग अभियान के दौरान 16 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। यह भी कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। एक्सईएन राजेश प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।