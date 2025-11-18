Language
    By Kunwar Pal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। बिजली विभाग ने काटनवेस्ट कारखाने में 41 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है। कारोबारी ने डिवाइस लगाकर मीटर को बंद कर दिया था और बिजली चोरी कर विभाग को चूना लगा रहा था। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग अभियान चलाया तो मामला पकड़ में आया। आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी के लिए तहरीर दी है।

    यह मामला शहर के मुहल्ला तकिया मोतीशाह का है। यहां के कारोबारी नसीमुद्दीन का काटनवेस्ट कारखाना है। जिसमें 45 केवीए का बिजली कनेक्शन था। मंगलवार की अपराह्न करीब तीन बजे प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा के नेतृत्व में एक्सईएन राहुल निगम, एसडीओ शिव किशोर, एई मीटर पुनित सोनी, जेई जावेदन शकीन ने तकिया मोतीशाह में चेकिंग अभियान चलाया।

    कांटनवेस्ट कारखाने पहुंचे तो देखा की मीटर बंद पड़ा है। जिसकी बराबर में डिवाइस लगाकर बंद किया गया है। टीम जांच पड़ताल के बाद आरोपित कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। एक्सईएन राहुल निगम ने बताया कि काटनवेस्ट कारखाने में 41 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। साथ ही मीटर को सील कर दिया गया है।

    बता दें कि पिछले माह टीम ने कल्यानपुर रोड स्थित काटनवेस्ट कारखाने में बड़ी बिजली चोरी पकड़ी थी। जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।