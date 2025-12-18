ठंड में अंडों के दाम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़कर हुई पांच गुना, पोल्ट्री फार्मो पर हुई कमी

Language
    By Kunwar Pal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    जागरण संवादाता, अमरोहा। सर्दी में मुर्गी के अंडों के दाम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़कर पांच गुना हो गई है। जिससे बाजार में अंडों की भारी डिमांंड है। जिससे थोक में बिकने वाले अंडे की ट्रे के दाम भी 165 रुपये से बढ़कर 215 रुपये प्रति ट्रे हो गए है। जबकि दुकानों पर फुटकर में अंडा आठ रुपये से लेकर नौ रुपये में धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन मुर्गी फार्म संचालक अंडों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

    मुर्गी के अंडे का सेवन न केवल सर्दियों से बचाता है, बल्कि लाेगों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी रामबाण हैं। क्योंकि इसके सेवन से त्वचा को नमी धूप की कमी से होने विटामिन डी की कर्मी की पूर्ति होती है।

    अंडे प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाकर शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं। इसके उत्पादन के लिए जिले में कई जगह बड़े-बड़े मुर्गी फार्म भी खुले हुए हैं। जिसमें गर्मियों में अंडे कम खाए जाते हैं। जिससे इनकी खपत कम ही होती है, जिससे अंडे की ट्रे थोक में 160 से लेकर 170 रुपये तक में मिलती थी। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है अंडों के दामों में बढ़ोत्तरी के साथ खपत भी बढ़ जाती है।

    दिसंबर माह में कोहरे संग सर्दी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिससे मुर्गी के अंडे खाने वाले शौकीन बढ़ने से खपत भी बढ़ गई है। पक्का बाग स्थित अंडों के थोक विक्रेता छोटे ने बताया कि गर्मियों में जहां अंडे की एक ट्रे 160 रुपये में बेचते थे अब सर्दियों में वह 215 में बिक रही है।

    जिले में अंडों की खपत पांच गुना से अधिक हो गई है। जिससे मुर्गी फार्म संचालक भी अंडों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल रहाक तो अंडों के दामों में और बढ़ोत्तरी हो सकती है। जबकि ग्राहकों को फुटकर अंडा आठ रुपये से लेकर नौ रुपये तक में मिल रहा है।



    ऑमलेट व भुजिया में भी जमकर इस्तेमाल हो रहा अंडा

     

    सर्दियों में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह बाजारों, मुख्य चौराहों पर ठेले लगे हैं। जिसमें में उबले अंडे के साथ उनकी आमलेट व भुजिया बनाकर बेच रहे है। जिससे उनके ठेलों पर भीड़ लगी रहती है। घरों में अंडे की आमलेट बनाकर लोग सेवन कर रहे हैं।



    वायरल संक्रमण से कम हुआ अंडों का उत्पादन



    कांठ रोड कोठी खिदमतपुर में चौधरी हितेंद्र सिंह का मुर्गी फार्म है। वर्तमान में उनके छह सेट के फार्म में करीब एक लाख मुर्गी पल रही है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में वायरल संक्रमण के कारण अंडों का उत्पादन कम हो गया है। क्योंकि गर्मियों में रोजाना 75 हजार अंडों का उत्पादन होता था, लेकिन सर्दियों में वायरल के चलते अंडों का उत्पादन रोजाना 60 हजार हो रहा है। संक्रमण की चपेट में आने पर मुर्गियां अंडे नहीं देती है।