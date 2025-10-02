Dussehra 2025: चार जोन और 18 सेक्टरों में बांटा अमरोहा, विजय दशमी पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

अमरोहा में विजय दशमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में 65 फीट की ऊंचाई पर राम-रावण का युद्ध होगा जबकि बछरायूं में 50 फीट का सबसे ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। गजरौला हसनपुर उझारी समेत 33 स्थानों पर रावण दहन होगा।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजय दशमी के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयार कर ली है। उसने जिले को 18 सेक्टर व चार जोन में विभाजित किया है। 33 जगहों पर फूंकने वाले रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों के आस-पास पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। इसके अलावा दशहरा मेलों में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लोगों पर नजर रखी जाएगी।

बछरायूं में सबसे ऊंचा 50 फीट व इकौंदा गांव में सबसे छोटा 25 फीट रावण के पुतले का दहन अमरोहा शहर में 65 फीट ऊंचाई पर राम व रावण का युद्ध होगा। बछरायूं कस्बे में सबसे ऊंचे 50 फीट और इकौंदा में सबसे छोटे 25 फीट के रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके अलावा मेलों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के लिए भी अलग-अलग रूट डायवर्जन का प्लान तैयार किया है। जिसे गुरुवार की दोपहर बाद लागू किया जाएगा।

अमरोहा में 65 फीट ऊंचाई पर होगा राम व रावण का युद्ध श्री धार्मिक रामलीला कमेटी (अपंजीकृत) की ओर से गुरुवार को जेएस हिन्दू इंटर कॉलेज के मैदान में दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी ने पूरी की तैयारी कर ली है। कमेटी के मंत्री शार्दुल अग्रवाल ने बताया कि दशहरा मेला में 40 फीट रावण, 35-35 फीट कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बनवाकर खड़े किए गए हैं। शाम करीब सात बजे श्रीराम-लक्ष्मण अपने अग्नि बाणों से पुतलों का दहन करेंगे।

इस दौरान रंग बिरंगी आतिशबाजी व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके बाद डबल स्टेज पर रामलीला का मंचन होगा। जिसमें 65 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मंचन होगा। इधर मेले में भारी भीड़ उमड़ती है। जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए पुलिस ने शहरी क्षेत्र में डायवर्जन प्लान लागू करने का निर्णय लिया है।

दो बजे के बाद पूरी सड़क बंद टीएसआई अनुज मलिक ने बताया कि गुरुवार दोपहर दो बजे से आजाद रोड पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। रात दस बजे तक जेएस कालेज की तरफ जाने वाले सभी तरह के वाहनों पर पाबंदी रहेगी। ई-रिक्शा व आटो और बाइक भी रोक दी जाएगी। कोतवाली और आंबेडकर पार्क की ओर से भी रामलीला मैदान की तरफ कोई वाहन नहीं जा सकेगा। इसके लिए चौक चौराहों पर बैरियर लगाकर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। आर्य समाज मंदिर चौराहे पर तैनात रहने वाले पुलिस कर्मी जेएस कालेज की ओर जाने वाले सभी वाहनों को डायवर्ट करेंगे।

इकौंदा में भी कल होगा रावण के पुतले का दहन रामलीला समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया कि इकौंदा में गुरुवार को दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 25 फिट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कल रात आठ बजे किया जाएगा। इसके पश्चात श्री राम के राजतिलक की रामलीला का मंचन होगा।

यहां से निकाले जाएंगे वाहन अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से कैलसा बाईपास से पाकबड़ा होते हुए मुरादाबाद जाएंगे।

नौगावां से अमरोहा व मुरादाबाद जाने वाले वाहन याहियापुर बाईपास होते हुए अमरोहा व मुरादाबाद जाएंगे।

नौगावां सादात से दिल्ली जाने वाले वाहन रज्जाकपुर बाईपास से धनौरा बाईपास से अतरासी चौकी हाईवे की ओर जाएंगे।

अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाले वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड से बंबूगढ़ से कांकर सराय से कांठ रोड से माया धर्मकांटा होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे।

अमरोहा से जोया, मुरादाबाद, दिल्ली जाने वाला वाहन कांकर सराय से बंबूगढ़ से जोया हाईवे की तरफ जाएंगे।

अंदर शहर अमरोहा से नौगावां जाने वाले वाहन नंदन स्वीट्स से माया धर्मकांटा से कांठ रोड होते हुए नौगावां जाएंगे।

जोया से अमरोहा आने वाला वाहन बंबूगढ़ होते हुए कांकर सराय होते हुए माया धर्मकांटा, कैलसा रोड से अमरोहा में प्रवेश करेंगे।

इन 33 जगहों पर होगा रावण के पुतलों का दहन अमरोहा शहर में जेएसएच इंटर कालेज का मैदान, अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में जलीलपुर बक्काल, शाहिदपुर, डिडौली कोतवाली क्षेत्र में इकौंदा, जोया, पतेई खालसा, डिडौली, मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में महादेव मंदिर कस्बा धनौरा, शेरपुर, गजरौला थाना क्षेत्र में अवंतिका नगर गजरौला, रेलवे स्टेशन, कांकाठेर, गजरौला, नौगावां सादात थाना क्षेत्र में कस्बा नौगावां सादात, कूड़ामाफी, खेड़ा, कौराल, जबदी, गजस्थल, रामपुर जुनारदार, बसेड़ा तगा, बीबड़ा खुर्द, बीलना, देहरी खुर्रम, रजबपुर थाना क्षेत्र में कस्बा रजबपुर, बछरायूं थाना क्षेत्र में महादेव मंदिर कानूनगोयान, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में शिवाला मंदिर होलीवाला, सैदनगली थाना क्षेत्र में उझारी कस्बा, सैदनगली, आदमपुर थाना क्षेत्र में दढ़ियाल, आदमपुर व ढबारसी तथा रहरा क्षेत्र में रहरई में रावण के पुतला दहन व मेलों का आयोजन होगा।

बस्ती व रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे चार पहिया वाहन गजरौला। शहर में बस्ती स्थित अवंतिका पार्क व रेलवे स्टेशन पर दशहरा पर्व मनाया जाएगा। वहां पर पुतले दहन भी किए जाएंगे। यहां पर दुकान भी लगेंगी। इसलिए पुलिस ने दोनों स्थानों पर चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी भी लगा दी है। गुरुवार को इन स्थानों पर न तो भारी वाहन जाएंगे और न ही चार पहिया वाहन जा पाएंगे। क्योंकि भारी संख्या में भीड़ होने की वजह से हादसे होने का भी अनुमान रहता है।

बस्ती की रामलीला के अध्यक्ष रामप्रकाश गर्ग ने बताया कि रात करीब नौ बजे दहन का कार्यक्रम होगा। रावण की 40 फीट, कुंभकरण की 35 और मेघनाथ की 30 फीट ऊंचाई होगी, एक लंका भी रहेगी। उधर, रेलवे स्टेशन की रामलीला के सदस्य सोनू कश्यप ने बताया कि 45 फीट रावण के पुतले की ऊंचाई होगी और रात करीब नौ बजे दहन किया जाएगा।

हसनपुर, उझारी और आदमपुर में होगा पुतलों का दहन हसनपुर। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा गुरुवार को मनाया जाएगा। हसनपुर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कालेज के मैदान में रात को नौ बजे 35 फिट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण का पुतला हसनपुर के मुहल्ला होली वाला में तैयार किया जा रहा है। आदमपुर में 32 फिट के रावण के पुतले का दहन शाम को सात बजे रावण दहन स्थल पर किया जाएगा।

उझारी नगर पंचायत में 33 फिट लंबा रावण का पुतला गुरुवार शाम सात बजे जलाया जाएगा। वहीं, क्षेत्र के ढवारसी में रावण दहन सोमवार छह अक्टूबर को शाम सात बजे होगा। उधर, नगर पंचायत सैदनगली में रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन चार अक्टूबर को शाम छह बजे किया जाएगा। श्री शिव महामंडल रामलीला समिति के प्रबंधक राकेश अग्रवाल ने बताया कि हसनपुर में दशहरा मेले में हजारों की भीड़ जुटती है। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए।

बछरायूं में 50 तो धनौरा में 45 फिर ऊंचे पुतले का होगा दहन मंडी धनौरा/बछरायूं। रामलीला कमेटी के नेतृत्व में दशहरा पर रावण कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले दहन के लिए तैयार कर लिए गए है। तीनों पुतलों का दहन बृहस्पतिवार को साढ़े पांच बजे किया जाएगा। यहां रावण का 45 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। उधर, मेले में यातायात व्यवस्था के चलते चांदपुर की दिशा से आने वाले वाहनों को ग्राम पथर कुटी व गजरौला की दिशा कैसे आने वाले वाहनों तहसील के निकट अमरोहा बाईपास की तरफ डाइवर्जन किया जाएगा। उधर बछरायूं में रावण का 50 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। यहां रूट डाइवर्जन नहीं होगा।