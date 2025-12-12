नशे की दवाइयों का हब बन रहा अमरोहा, कई राज्यों के तार जुड़े; 4 साल में बड़े पैमाने पर पकड़ी जा चुकी हैं नशे की दवाई

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नशे की दवाइयों की तस्करी जिले में बड़े पैमाने पर की जा रही है। एक्सपायरी दवाइयों का खेल भी चल रहा है। दूसरे राज्यों से यहां के मेडिकल स्टोर संचालक नशे की दवाइयां लाकर बेच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक बार फिर नशे की दवाइयों के कारोबार का तार जुड़ गया है। इससे पहले दिल्ली व हरियाणा से भी इसका कनेक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली व हरियाणा की पुलिस जिले में कार्रवाई भी कर चुकी हैं। जबकि जिले का औषधि विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। नशे की दवाइयों की बिक्री को लेकर ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

हिमाचल प्रदेश के ऊना से जोया के दो मेडिकल स्टोर संचालकों ने नशे की दवाइयां खरीदी थीं। दोनों जोया में किराए के भवन में मेडिकल स्टोर का संचालन करते थे। फिलहाल दोनों लापता हैं। एक दिल्ली तो दूसरा महाराष्ट्र के पुणे का था। नशे की दवाइयों के कारोबार का जिले में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में बड़े पैमाने पर नशे की दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं। जिनका कनेक्शन दिल्ली व हरियाणा से रहा है।

2022 में हरियाणा व दिल्ली पुलिस ने हसनपुर में रहरा अड्डा पर छापा मार कर लगभग एक करोड़ रुपये की कीमत का नशे की दवाइयां पकड़ी थीं। आरोपितों को भी टीम साथ ले गई थी। यह सिलसिला यहीं नहीं थमा था।2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने गजरौला में ब्रजघाट के निकट एक मारूति वैन में नशे के इंजेक्शन पकड़े थे। दो लोगों को गिरफ्तार कर टीम साथ ले गई थी।

यह इंजेक्शन जिले के मेडिकल स्टोरों पर सप्लाई किए जाने थे, जोकि दिल्ली से बगैर प्रपत्र के लाए गए थे। वहीं अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ही नगर के बड़ा बाजार में थोक विक्रेता के गोदाम पर छापा मार कर भारी मात्रा में नशे की दवाइयां पकड़ी थीं। इन दवाइयों की खरीद-फरोख्त का भी कोई प्रपत्र नहीं मिला था।

एक आरोपित को अदालत में पेश कर पुलिस दिल्ली साथ ले गई थी। बताया जा रहा है कि यह दवाइयां भी दिल्ली से ही खरीद कर लाई गई थीं। जबकि नवंबर 2025 में भी हरियाणा के हिसार जिले की औषधि विभाग की टीम ने आदमपुर में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मार कर नशे की दवाइयां पकड़ी थीं। टीम बरामद दवाइयों को साथ ले गई थी तथा हिसार में ही कार्रवाई हुई है।

हैरत की बात तो यह है कि इन मामलों में दूसरे राज्यों की टीम जिले में आकर कार्रवाई कर लौट जाती है, परंतु जिले के औषधि विभाग को भनक तक नहीं लगती। जबकि आलम यह है कि अधिकांश मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयां जोकि नशे की हैं, की बिक्री की जा रही है।