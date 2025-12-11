25 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला, पति समेत चार पर FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, गजरौला। थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक विवाहिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।



थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवती की शादी 18 अप्रैल 2024 को जनपद अमरोहा के बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव हाफिजपुर निवासी गुरदीप सिंह के साथ हुई थी। युवती के पिता ने महंगी गाड़ी, 15 लाख रूपये नकद और गहने आदि समेत लगभग एक करोड़ रूपये का व्यय किया था। शादी के कुछ समय तक तो विवाहिता के प्रति पति और ससुराल पक्ष के लोगों का रवैया ठीक रहा मगर धीरे धीरे उन्होंने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।