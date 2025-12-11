25 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला, पति समेत चार पर FIR दर्ज
अमरोहा में एक विवाहिता को 25 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया गया। महिला ने अपने पति समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गजरौला। थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक विवाहिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवती की शादी 18 अप्रैल 2024 को जनपद अमरोहा के बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव हाफिजपुर निवासी गुरदीप सिंह के साथ हुई थी। युवती के पिता ने महंगी गाड़ी, 15 लाख रूपये नकद और गहने आदि समेत लगभग एक करोड़ रूपये का व्यय किया था। शादी के कुछ समय तक तो विवाहिता के प्रति पति और ससुराल पक्ष के लोगों का रवैया ठीक रहा मगर धीरे धीरे उन्होंने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि 25 लाख रूपये नकद की मांग पूरी न करने पर विवाहिता को 7 जुलाई 2025 को घर से निकाल दिया। इसके बाद भी विवाहिता के स्वजन ने पति व ससुराल पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर मामला निबटाने का प्रयास किया मगर कोई नतीजा नहीं निकला।
जिसके बाद विवाहिता ने बुधवार की शाम को कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने पति गुरदीप सिंह, देवर दीपेंद्र सिंह डागर, सास ममता देवी व ससुर राजीव कुमार के विरूद्ध संबधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
