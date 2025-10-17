यूपी के इस जिले में दीपावली से भैया दूज तक छह दिन रहेगा डायवर्जन, जानें पूरा ट्रैफिक प्लान
अमरोहा में दीपावली के त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 18 से 23 अक्टूबर तक डायवर्जन लागू किया है। शहर के मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंडी धनौरा में चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लोगों से पैदल खरीदारी करने की अपील की है ताकि यातायात सुचारू रहे।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान शहर के बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने छह दिन का डायवर्जन लागू किया है। टीएसआइ अनुज मलिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 18 से 23 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी।
टीपी नगर से अतरासी तिराहा तक सभी प्रकार के ई और ऑटो रिक्शा अमरोहा-नौगावां मार्ग पर प्रतिबंधित रहेंगे। अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन नन्दन स्वीट्स से कैलसा बाइपास होते हुए पाकबड़ा जाएंगे। वहीं, नौगावां से अमरोहा और मुरादाबाद जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन यहियापुर बाइपास से होकर जाएंगे। नौगावां से दिल्ली जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन रज्जाकपुर बाइपास से धनौरा बाइपास होते हुए अतरासी चौकी हाईवे की ओर बढ़ेंगे।
अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाले भारी और माल वाहक वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड, बम्बूगढ़, कांकरसराय और कांठ रोड से होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे। अंदर शहर से जोया, मुरादाबाद और दिल्ली जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन कांकरसराय से बम्बूगढ़ होते हुए जोया हाईवे की ओर भेजे जाएंगे।
दीपावली पर मुख्य बाजार में वाहनों की नो एंट्री
मंडी धनौरा: दीपावली के अवसर पर पुलिस प्रशासन ने भीड़-भाड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि ई-रिक्शा पर भी सख्ती बरती जाएगी। प्रमुख चौराहों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं।
धनतेरस, छोटी दीपावली और मुख्य पर्व के मद्देनजर नगर के बाजार सज चुके हैं। दुकानदारों ने रंग-बिरंगी झालरों, सजावटी सामग्री, दीयों और इलेक्ट्रानिक लाइटों से अपनी दुकानों को आकर्षक बनाया है। बर्तन कारोबारी भी ग्राहकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। कंचन बाजार चौराहा, शेरपुर चुंगी, सराफा बाजार और होली पार्क चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं। प्रभारी निरीक्षक बालेन्द्र कुमार ने बताया कि दीपावली पर मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहार के दौरान पैदल खरीदारी करें, जिससे व्यवस्था सुचारू बनी रहे और दीपावली का उल्लास बना रहे।
