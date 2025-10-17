जागरण संवाददाता, अमरोहा। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान शहर के बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने छह दिन का डायवर्जन लागू किया है। टीएसआइ अनुज मलिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 18 से 23 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी।

टीपी नगर से अतरासी तिराहा तक सभी प्रकार के ई और ऑटो रिक्शा अमरोहा-नौगावां मार्ग पर प्रतिबंधित रहेंगे। अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन नन्दन स्वीट्स से कैलसा बाइपास होते हुए पाकबड़ा जाएंगे। वहीं, नौगावां से अमरोहा और मुरादाबाद जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन यहियापुर बाइपास से होकर जाएंगे। नौगावां से दिल्ली जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन रज्जाकपुर बाइपास से धनौरा बाइपास होते हुए अतरासी चौकी हाईवे की ओर बढ़ेंगे।

अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाले भारी और माल वाहक वाहन आरटीओ से कल्याणपुरा रोड, बम्बूगढ़, कांकरसराय और कांठ रोड से होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे। अंदर शहर से जोया, मुरादाबाद और दिल्ली जाने वाले भारी और माल वाहक वाहन कांकरसराय से बम्बूगढ़ होते हुए जोया हाईवे की ओर भेजे जाएंगे।



दीपावली पर मुख्य बाजार में वाहनों की नो एंट्री

मंडी धनौरा: दीपावली के अवसर पर पुलिस प्रशासन ने भीड़-भाड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि ई-रिक्शा पर भी सख्ती बरती जाएगी। प्रमुख चौराहों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं।