    अमरोहा में दीपावली पर आतिशबाजी के सामान बिकने से खिले दुकानदारों के चेहरे, जमकर हुई खरीदारी

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    अमरोहा में दीपावली के मौके पर आतिशबाजी की खूब बिक्री हुई, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। त्योहार के नजदीक आते ही दुकानदारों में उत्साह था और ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। बिक्री में वृद्धि से दुकानदारों को मुनाफा हुआ और पूरे शहर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया।

    दीपावली पर आतिशबाजी के सामान बिकने से खिले दुकानदारों के चेहरे।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली पर आतिशबाजी की जमकर खरीदारी की गई। जिसमें चकिया, सिरगेट, मुर्गा छाप, फुलझड़ी, राकेट, बुलेट बम की जमकर खरीदारी की। जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल गए। अबकी बार आतिशबाजी से दुकानदारों को मोटा मुनाफा होने का अनुमान है। दीपावली का त्योहार आतिशबाजी के लिए जाना जाता है। अगर बिना आतिशबाजी के त्योहार अधूरा रहता है।

    बच्चे भी त्योहार को लेकर करीब महीनेभर से उत्साहित थे। लिहाजा त्योहार को भुनाने के लिए पहले ही बड़ी तादात में आतिशबाजी का अपने गोदामों पर स्टाक कर लिया था। जिसमें दुकानदारों ने निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगा रखी है।

    इसके बाद दुकानदारों ने तेज धमाकेदार महंगे बम अपनी दुकानों पर रखे हैं। इनमें राकेट, चकिया, बुलेट बम, चक्कर, सुतली बम, मुर्गा छाप के बम बड़ी तादात में बिक्री के लिए उतारे हैं। अमरोहा नगर में जेएस हिन्दू इंटर कालेज के मैदान में 50 से अधिक दुकानों पर आतिशबाजी बिक रही है।

    इसमें 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के राकेट, चकिया बिक रही रही है। जबकि फुलझ़ड़ी के डिब्बे की कीमत भी 50 रुपये से 300 रुपये प्रति डिब्बा बिक रहा है। रविवार को शहर व आसपास के ग्रामीण अंचलों के व्यक्ति बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की खरीदारी की।

    दुकानदार राकेश कुमार, गुडडू ने बताया कि आतिशबाजी के आइटमों में कोक के सिलेंडर राकेट, बम भी बिक्री के लिए उतारे गए हैं। जिनकी खूब बिक्री हो रही है। बताया कि दीपावली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जिससे अबकी बार जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक की आतिशबाजी फुंकने का अनुमान है।

    सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दमकल गाड़ी की खड़ी

    प्रशासन ने आतिशाबाजी बेचने के लिए जेएस हिन्दू इंटर कालेज का मैदान चिह्नित कर उसमें दुकान लगवाई है। आग लगने व कोई हादसा होने की संभावनाओं के मद्देनजर दमकल की गाड़ी भी खड़ी कर रखी है। ताकि आग जैसे दुर्घटना को काबू किया जा सके। वहीं पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई है।

    मिट्टी के दीयों की खरीदारी

    रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचे और श्री गणेश-लक्ष्मी पूजन के लिए मिट्टी के दीये, अगरबत्ती, लक्ष्मी-श्री गणेश की प्रतिमा, सीनरी, पूजा की थाली की जमकर खरीदारी की। सर्राफा बाजार से श्री गणेश-लक्ष्मी के सिक्कों व गहनों को भी खरीदा। वहीं घर सजाने के लिए रंग-बिरंगी इलेक्ट्रानिक्स झालरें, रंगोली की जमकर खरीदारी की। जिससे सुबह से शाम तक बाजार में चहल पहल रही।

    खील-बताश व खिलौनों की जमकर की खरीदारी

    दीपावली पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी संग श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाता है। जिसमें खील-बताशे का भोग लगाया जाता है। लिहाजा बाजार में जगह-जगह खील बताशे व चीनी के बने खिलौने हाथी-घोड़ा, मुर्गा आदि आइटम बिक्री के लिए उतारे गए थे। जिसमें खील व खिलौने 100 रुपये प्रतिकिलो बिक रहे थे। रविवार को दुकानों पर सुबह से शाम तक भीड़ रही और जमकर खील-बताशे और चीनी से निर्मित खिलौनों की खरीदारी की।