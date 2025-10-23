अमरोहा में गैस सिलिंडर दिलवाने का झांसा देकर युवक से 57 हजार की ठगी, भैंस खरीदने जाते समय बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, अमरोहा। भैंस खरीदने जा रहे दंपती व पुत्रवधू से एक युवक ने मुफ्त में गैस सिलिंडर दिलाने का झांसा देकर 57 हजार रुपये ठग लिये और फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपित तक पहुंचने का प्रयास में जुट गई है।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दमगड़ा निवासी सरदार सिंह अपनी पत्नी मंगिया और पुत्रवधू रामवती के साथ ढवारसी भैंस खरीदने जा रहे थे। फतेहपुर अधेक के पास एक बाइक सवार युवक ने उन्हें रोक लिया और मुफ्त गैस सिलिंडर योजना के तहत सिलिंडर दिलवाने के लिए फोटो खिंचवाने का बहाना बनाया।

इसके बाद उसने परिवार के सदस्यों को बारी-बारी से बाइक पर ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया। तीसरे चक्कर में उसने वृद्धा मंगिया को झांसा दिया कि योजना पाने के लिए तुम्हारे फोटो खींचने होंगे। रकम और सोने का गित्ता मेरे पास जमा कर दो ताकि तुम गरीब दिखाई दे सको।

वृद्धा ने विश्वास करते हुए अपने पास मौजूद 57 हजार रुपये और गले में पहना सोने का गित्ता उसे सौंप दिया। ठग वृद्धा को दरियापुर तुगन गांव में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित सरदार सिंह ने ढवारसी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है।