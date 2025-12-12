धूमधाम से हो रही थी सिपाही की शादी, अचानक प्रेमिका को देख दंग रह गया दूल्हा, सच्चाई जानकर हैरान हुए लोग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बुधवार रात एक सिपाही की हसनपुर में एक बरात घर में हो रही शादी रुकवाने के लिए उसकी प्रेमिका हसनपुर पहुंच गई। पुलिस से उसने सिपाही की शादी रुकवाने को गुहार लगाई। बताया कि सिपाही से उसका डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा है। रामपुर के एक मंदिर में दोनों ने शादी भी कर रखी है, लेकिन पुलिस को वह प्रेमी से शादी का कोई सबूत नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से पुलिस ने शादी रुकवाने से साफ इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला के गांव निवासी मुरादाबाद में तैनात सिपाही की बुधवार रात हसनपुर के एक बरात घर में शादी थी। रात को करीब नौ बजे जनपद बिजनौर के गांव निवासी एक युवती ने खुद को सिपाही की प्रेमिका बताते हुए पुलिस को सूचना दी कि प्रेमी उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जबकि 2024 में वह रामपुर जिले के एक मंदिर में उससे शादी कर चुका है।