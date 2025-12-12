Language
    धूमधाम से हो रही थी सिपाही की शादी, अचानक प्रेमिका को देख दंग रह गया दूल्हा, सच्चाई जानकर हैरान हुए लोग

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सिपाही की शादी में उस समय हंगामा हो गया जब उसकी प्रेमिका शादी में पहुँच गई। धूमधाम से शादी हो रही थी, लेकिन प्रेमिका के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। बुधवार रात एक सिपाही की हसनपुर में एक बरात घर में हो रही शादी रुकवाने के लिए उसकी प्रेमिका हसनपुर पहुंच गई। पुलिस से उसने सिपाही की शादी रुकवाने को गुहार लगाई।

    बताया कि सिपाही से उसका डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा है। रामपुर के एक मंदिर में दोनों ने शादी भी कर रखी है, लेकिन पुलिस को वह प्रेमी से शादी का कोई सबूत नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से पुलिस ने शादी रुकवाने से साफ इनकार कर दिया।

    जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला के गांव निवासी मुरादाबाद में तैनात सिपाही की बुधवार रात हसनपुर के एक बरात घर में शादी थी।

    रात को करीब नौ बजे जनपद बिजनौर के गांव निवासी एक युवती ने खुद को सिपाही की प्रेमिका बताते हुए पुलिस को सूचना दी कि प्रेमी उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जबकि 2024 में वह रामपुर जिले के एक मंदिर में उससे शादी कर चुका है।

    कोतवाली पुलिस ने उससे शादी से संबंधित सबूत मांगा, लेकिन वह पुलिस को कोई सबूत नहीं दिखा सकी, जिसके बाद पुलिस ने शादी रुकवाने से इनकार कर दिया।

    अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह ने बताया कि युवती शादी रुकवाने की मांग कर रही थी, लेकिन सिपाही से शादी करने का कोई सबूत नहीं दिखा पाई। जांच में यह भी पता चला है कि युवती हनी ट्रैप गिरोह की सदस्य है। वह प्रेम प्रसंग में फंसाकर युवकों से रकम ऐंठने का काम करती है। सिपाही की मां की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जा चुकी है।