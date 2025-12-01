अमरोहा में संपत्ति के विवाद में भाई ने की बहन की हत्या, परिवार समेत हुआ फरार

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिता की मौत के डेढ़ महीना बाद भाई-बहन के बीच संपत्ति का विवाद शुरू हुआ तो गुस्साए भाई ने सिर पर रॉड से हमला कर बहन की हत्या कर दी। मृतका मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाई पत्नी व बच्चों के साथ घर से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर जाकर स्वजन से पूछताछ की।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी।





संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल करने वाली यह घटना देहात थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा अलियारपुर की है। यहां रहने वाले भगवान दास सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी हुकम देवी, इकलौता बेटा श्यौराज सिंह व चार बेटी शकुंतला, ममता, मंजू व संयोगिता हैं। श्यौराज सिंह की भी शादी हो चुकी है तथा परिवार में पत्नी मनु देवी व तीन बच्चे हैं।

शकुंतला व ममता की शादी हो चुकी है। जबकि मंजू आठ साल पहले लापता हो गई थी। उसका आज तक पता नहीं चल सका है। सबसे छोटी बेटी संयोगिता (30) मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। अविवाहित संयोगिता वहां एक युवक के सात लिव इन में रहती थी। अब 16 अक्तूबर को बीमारी के चलते भगवान दास का निधन हुआ था।

पिता के निधन के बाद संयोगिता घर पर ही थी। भगवानदास के नाम लगभग 32 बीघा जमीन है। बताते हैं कि पिता की मौत के बाद संयोगिता व भाई श्यौराज सिंह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया था। संयोगिता संपत्ति में हिस्से की मांग कर रही थी। जबकि श्यौराज सिंह विरोध करता था। सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे संयोगिता, श्यौराज और मां हुकम देवी घर पर थे। जबकि श्यौराज की पत्नी मनु और बच्चे खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान दोनों बीच फिर से विवाद हो गया।

कहासुनी के बीच हुकम देवी शौचालय जाने के लिए उठकर चली गई। आरोप है कि श्यौराज ने लोहे की राड से संयोगिता के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर श्यौराज घर से भाग गया। मां हुकम देवी जब शौचालय से बाहर आईं तो उन्होंने खून से लथपथ बेटी का शव पड़ा देखा। चीख सुनकर गांव के लोग भी जमा हो गए। प्रभारी निरीक्षक सनोज प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच-पड़ताल की।