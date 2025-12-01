Language
    अमरोहा में संपत्ति के विवाद में भाई ने की बहन की हत्या, परिवार समेत हुआ फरार

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    पिता की मौत के डेढ़ महीना बाद भाई-बहन के बीच संपत्ति का विवाद शुरू हुआ तो गुस्साए भाई ने सिर पर रॉड से हमला कर बहन की हत्या कर दी। मृतका मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाई पत्नी व बच्चों के साथ घर से फरार हो गया। 

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिता की मौत के डेढ़ महीना बाद भाई-बहन के बीच संपत्ति का विवाद शुरू हुआ तो गुस्साए भाई ने सिर पर रॉड से हमला कर बहन की हत्या कर दी। मृतका मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाई पत्नी व बच्चों के साथ घर से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर जाकर स्वजन से पूछताछ की।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी।


    संपत्ति के लिए रिश्तों का कत्ल करने वाली यह घटना देहात थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा अलियारपुर की है। यहां रहने वाले भगवान दास सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी हुकम देवी, इकलौता बेटा श्यौराज सिंह व चार बेटी शकुंतला, ममता, मंजू व संयोगिता हैं। श्यौराज सिंह की भी शादी हो चुकी है तथा परिवार में पत्नी मनु देवी व तीन बच्चे हैं।

    शकुंतला व ममता की शादी हो चुकी है। जबकि मंजू आठ साल पहले लापता हो गई थी। उसका आज तक पता नहीं चल सका है। सबसे छोटी बेटी संयोगिता (30) मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स थी। अविवाहित संयोगिता वहां एक युवक के सात लिव इन में रहती थी। अब 16 अक्तूबर को बीमारी के चलते भगवान दास का निधन हुआ था।

    पिता के निधन के बाद संयोगिता घर पर ही थी। भगवानदास के नाम लगभग 32 बीघा जमीन है। बताते हैं कि पिता की मौत के बाद संयोगिता व भाई श्यौराज सिंह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया था। संयोगिता संपत्ति में हिस्से की मांग कर रही थी। जबकि श्यौराज सिंह विरोध करता था। सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे संयोगिता, श्यौराज और मां हुकम देवी घर पर थे। जबकि श्यौराज की पत्नी मनु और बच्चे खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान दोनों बीच फिर से विवाद हो गया।

    कहासुनी के बीच हुकम देवी शौचालय जाने के लिए उठकर चली गई। आरोप है कि श्यौराज ने लोहे की राड से संयोगिता के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर श्यौराज घर से भाग गया। मां हुकम देवी जब शौचालय से बाहर आईं तो उन्होंने खून से लथपथ बेटी का शव पड़ा देखा। चीख सुनकर गांव के लोग भी जमा हो गए। प्रभारी निरीक्षक सनोज प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच-पड़ताल की।

    बाद में एसपी अमित कुमार आनंद ने भी घटना स्थल पर दौरा किया तथा स्वजन से जानकारी दी। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीम गठित कर दी हैं।