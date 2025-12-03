संपत्ति में हिस्सा मांगने पर कर दी बहन की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
संपत्ति के विवाद में बहन की हत्या करने वाले आरोपित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। संपत्ति के विवाद में बहन की हत्या करने वाले आरोपित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली है। उसने विवाद के बाद पहले बलकटी से सिर पर वार किया था तथा बाद में गला दबाया था।
सोमवार को देहात थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा अलियारपुर में स्व. भगवानदास के बेटे श्यौराज सिंह ने संपत्ति के विवाद में अपनी छोटी बहन संयोगिता की हत्या कर दी थी। पिता की मौत के बाद संयोगिता इकलौते भाई से संपत्ति में हिस्सा मांगती थी। इसी विवाद के चलते उसने घटना को अंजाम दिया था तथा फरार हो गया था।
इस मामले में श्यौराज सिंह की मां हुकम देवी ने बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बुधवार को थाना पुलिस ने आरोपिक श्यौराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि संयोगिता संपत्ति में हिस्से को लेकर झगड़ा करती थी।
सोमवार को भी विवाद हुआ था। जिस पर गुस्से में आकर उसने पहले गन्ना काटने वाली बलकटी से उसके सिर पर वार दिया था। उसके बाद चेहरे पर हमला किया था। जमीन पर गिरने के बाद गला दबा कर हत्या कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक सनोज प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।