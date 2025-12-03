जागरण संवाददाता, अमरोहा। संपत्ति के विवाद में बहन की हत्या करने वाले आरोपित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली है। उसने विवाद के बाद पहले बलकटी से सिर पर वार किया था तथा बाद में गला दबाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सोमवार को देहात थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा अलियारपुर में स्व. भगवानदास के बेटे श्यौराज सिंह ने संपत्ति के विवाद में अपनी छोटी बहन संयोगिता की हत्या कर दी थी। पिता की मौत के बाद संयोगिता इकलौते भाई से संपत्ति में हिस्सा मांगती थी। इसी विवाद के चलते उसने घटना को अंजाम दिया था तथा फरार हो गया था।

इस मामले में श्यौराज सिंह की मां हुकम देवी ने बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बुधवार को थाना पुलिस ने आरोपिक श्यौराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि संयोगिता संपत्ति में हिस्से को लेकर झगड़ा करती थी।