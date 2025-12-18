भाकियू नेता ने हाईवे पर उड़ाया नियमों का मखौल, वायरल वीडियो देख बोले एसपी- कार्रवाई होकर रहेगी!
अमरोहा में भाकियू बीआर आंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी का हाईवे पर नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वह चलती कार की खिड़की से बा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर वापस लौटते समय भाकियू बीआर आंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी की हाईवे की एक वीडियो प्रसारित हो रही है, जिसमें वह चलती कार की खिड़की से निकल कर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य लोग भी उसी कार में खिड़की से बाहर लटके हुए हैं। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
बुधवार को भाकियू बीआर आंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी समर्थकों के साथ कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मूल रूप से संभल जनपद के गांव चमरव्वा निवासी दिग्विजय भाटी किसानों की समस्याएं उठाने के मामले में काफी चर्चित भी रहे हैं।
लगभग पंद्रह दिन पहले वह सीओ हसनपुर से नोकझोक करने तथा सप्ताह भर बाद चंदनपुर स्थित यूपी ग्रामीण प्रथमा बैंक के शाखा प्रबंधक से भी उलझने को लेकर चर्चा में रहे थे। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने रहरा थाने में उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।
बुधवार को धरना प्रदर्शन कर वापस लौटते समय उनका काफिला जब हाईवे पर पहुंचा तो वह चलती कार से खिड़की से बाहर निकल गए तथा हाथ हिलाने लगे। जिस कार में वह सवार थे, उसमें अन्य लोग भी खिडकी से बाहर निकल आए।
किसी ने इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। उनके साथ चल रही एक कार में दो हूटर भी लगे नजर आ रहे हैं। बुधवार देरशाम वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
मामला संज्ञान में आया है। हाईवे पर यह यातायात के नियमों का उल्लंघन हैं। वीडियो की जांच कराई जा रही है। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-अमित कुमार आनंद, एसपी।
वह समर्थकों के कहने पर फोटो खिंचवाने के लिए एक मिनट के लिए कार की खिड़की से बाहर निकले थे। उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। न ही हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित की है।
-दिग्विजय भाटी, राष्ट्रीय अध्य्क्ष भाकियू बीआर आंबेडकर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।