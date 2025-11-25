अमरोहा में बाइक चोर गिरोह का राजफाश, चोरी की तीन बाइक बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बछरायूं। पुलिस ने चोरी की बाइकों की घटनाओं पर शिकंजा कसते हुए दो बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपितों में से एक बाल अपचारी है। उनके कब्जे से तीन चोरी की बाइक बरामद हुई है। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज का चालान कर दिया गया है।

मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शेरपुर रेलवे हाल्ट के पास दो युवक चोरी की बाइक के साथ घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में छुपाकर रखी तीन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम रवि निवासी ग्राम पथर कुटी, थाना मंडी धनौरा बताया, जबकि दूसरा साथी नाबालिग पाया गया।