अमरोहा में बाइक चोर गिरोह का राजफाश, चोरी की तीन बाइक बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार
अमरोहा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की तीन बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अमरोहा और आसपास के इलाकों से बाइकें चुराकर सस्ते दामों में बेचते थे। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, बछरायूं। पुलिस ने चोरी की बाइकों की घटनाओं पर शिकंजा कसते हुए दो बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपितों में से एक बाल अपचारी है। उनके कब्जे से तीन चोरी की बाइक बरामद हुई है। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज का चालान कर दिया गया है।
मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शेरपुर रेलवे हाल्ट के पास दो युवक चोरी की बाइक के साथ घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में छुपाकर रखी तीन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम रवि निवासी ग्राम पथर कुटी, थाना मंडी धनौरा बताया, जबकि दूसरा साथी नाबालिग पाया गया।
पुलिस के अनुसार दोनों ने क्षेत्र में हुई कई बाइक चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। थाना अध्यक्ष अमित सिंह तोमर ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। आरोपितों ने दो बाइकों को कस्बे से व एक मंडी धनौरा से चोरी किया था।
