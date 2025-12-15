Language
    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा पासिंग आउट परेड कर सेना में बना लेफ्टिनेंट, पर‍िजनों में खुशी की लहर

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे रचित सिंह बेनिबाल ने पहले ही प्रयास में 2022 में एनडीए की परीक्षा पास कर ली थी। जिसमें उनकी ट्रेनिंग देहरादून मे चल रही थ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेटे रचित सिंह बेनिबाल ने पहले ही प्रयास में 2022 में एनएडी की परीक्षा पास कर ली थी। जिसमें उनकी ट्रेनिंग देहरादून मे चल रही थी। पासिंग आउट परेड पूरी करने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर तैनाती मिली है। बेटे के लेफ्टिनेंट बनने पर स्वजनों में खुशी की लहर है।

    दरअसल, हाशमपुर गांव निवासी चमन सिंह गरीब किसान है। परिवार में बड़ी बेटी वर्षा चौधरी व छोटा बेटा रचित सिंह बेनीवाल है। आर्थिक तंगी के चलते उनकी पत्नी पूनम चौधरी ने भी गांव में ही आगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी कर ली। उनका सपना अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर कामयाब बना था।

    लिहाजा बेटे रचित सिंह बेनीवाल ने विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा पास कर बुलंदशहर स्कूल में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई पूरी की, जबकि बेटी वर्षा को बीए कराने के बाद उनकी शादी कर दी।

    वर्ष 2022 में बेटे ने एनएडीए में नौकरी के लिए आवेदन किया। जिसमें एनडीए की परीक्षा पास कर ली और वह देहरादून ट्रेनिंग के लिए चले गए। 13 दिसंबर को पासिंग आउट होकर जब उन्हें में सेना में लेफ्टिनेंट की नौकरी मिली तो स्वजन खुशी से झूम उठे।