सिरदर्द और चक्कर आना... अमरोहा में 3411 किशोरियां निकली एनीमिया की शिकार , अब डॉक्टर ने दी ये सलाह

जागरण संवाददाता, अमरोहा। आयरन की कमी और पोषणयुक्त संतुलित आहार न मिलने से किशोरियां एनीमिया की शिकार हो रही है। जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभावित हो रहा है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो एक अप्रैल से अक्टूबर माह तक 35251 किशोरियों की स्क्रीनिंग की गई। जिसमें 3411 किशोरियां एनीमिया की शिकार पाई गई। जिनके शरीर में सात से 11 ग्राम हीमोग्लोबिन था। चिकित्सकों ने किशोरियों को पोषण युक्त आहार संग आयरन लेने की सलाह दी है।



स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्वस्थ्य किशोरी के शरीर में 11 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसके लिए संतुलित पोषणयुक्त आहार व आयरन की जरूरत होती है। मगर कुछ परिवारों में गरीबी के चलते किशोरियों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। जिसके चलते वह एनीमिया की शिकार हो रही है। क्योंकि एक अप्रैल से अक्टूबर माह तक जिला अस्पताल समेत समस्त सीएचसी-पीएचसी व आयुष्मान आरोग्य मंदिर व सब सेंटरों पर 10 साल से 19 साल तक की 35251 किशोरियों की जांच कराई।