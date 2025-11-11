यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर, 30 बीघा में रहे अवैध प्लॉटिंग को कराया गया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जमीन कारोबारी अवैध प्लाटिंग को छिपा रहे हैं। कोई बाउंड्रीवाल कराकर गेट लगा लेता है तो कोई दीवार को ही मिट्टी से ढक कर ऊंचा कर देता है। ऐसा ही नजारा सोमवार को देखने मिला। यहां अवैध प्लाटिंग काे बाउंड्री कराकर ढक दिया।

दीवार के बगल से ही मिट्टी लगवा दी ताकि, कोई उसको देख न पाए। लेकिन, पुख्ता सूचना होने के बाद अधिकारियों ने सबकुछ देख लिया। मौके पर ही बुलडोजर मंगवाया और 30 बीघा प्लाटिंग को ध्वस्त करवा दिया। जमीन कारोबारी प्लाटिंग के लेआउट से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए।ॉ

सोमवार को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शैलेश कुमार दुबे ने नायब तहसीलदार रूपक सक्सेना, जेई विनियमित क्षेत्र भानु प्रताप सिंह, लिपिक आशीष कुमार व हल्का लेखपाल को शहर के मुहल्ला इमली वाली मढ़ैया में प्लाटिंग का मुआयना करने और उसको तोड़ने के लिए निर्देशित किया।