    यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर, 30 बीघा में रहे अवैध प्लॉटिंग को कराया गया ध्वस्त

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    अमरोहा में जमीन कारोबारियों द्वारा अवैध प्लाटिंग को छिपाने के प्रयास को प्रशासन ने विफल कर दिया। अधिकारियों ने 30 बीघा में फैली अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया, क्योंकि जमीन कारोबारी लेआउट से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए। नियत प्राधिकारी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी रहेगी।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जमीन कारोबारी अवैध प्लाटिंग को छिपा रहे हैं। कोई बाउंड्रीवाल कराकर गेट लगा लेता है तो कोई दीवार को ही मिट्टी से ढक कर ऊंचा कर देता है। ऐसा ही नजारा सोमवार को देखने मिला। यहां अवैध प्लाटिंग काे बाउंड्री कराकर ढक दिया।

    दीवार के बगल से ही मिट्टी लगवा दी ताकि, कोई उसको देख न पाए। लेकिन, पुख्ता सूचना होने के बाद अधिकारियों ने सबकुछ देख लिया। मौके पर ही बुलडोजर मंगवाया और 30 बीघा प्लाटिंग को ध्वस्त करवा दिया। जमीन कारोबारी प्लाटिंग के लेआउट से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए।ॉ

    सोमवार को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शैलेश कुमार दुबे ने नायब तहसीलदार रूपक सक्सेना, जेई विनियमित क्षेत्र भानु प्रताप सिंह, लिपिक आशीष कुमार व हल्का लेखपाल को शहर के मुहल्ला इमली वाली मढ़ैया में प्लाटिंग का मुआयना करने और उसको तोड़ने के लिए निर्देशित किया।

    नायब तहसीलदार बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे लेकिन, छोटी-छोटी बाउंड्री और उस पर लिपटी मिट्टी देखकर दंग रह गए। इसके अंदर झांका तो करीब 30 बीघा में प्लाटिंग नजर आई। इसके बाद उन्होंने बुलडोजर से उसको तुड़वाने का कार्य शुरू कर दिया। जमीन कारोबारी कोई दस्तावेज लेआउट पास से संबंधित अधिकारियों को नहीं दिखा पाए। पूरी प्लाटिंग ध्वस्त कराकर टीम वापस लौट गई। नियत प्राधिकारी ने बताया कि अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। बगैर लेआउट पास किसी भी कालोनी में लोग भी प्लाट न खरीदें।