शीरे से भरा टैंकर पलटने से कई गांव की बिजली आपूर्ति ठप: हाई टेंशन लाइन के दो खंभे टूटे, हसनपुर-रहरा मार्ग पर हादसा
शुक्रवार देर रात हसनपुर-रहरा मार्ग पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलट गया। चालक राजेश गोस्वामी गंभीर रूप से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हसनपुर। हसनपुर रहरा मार्ग पर शुक्रवार देर रात सामने से आए गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्राली को बचाने के फेर में शीरे से भरा टैंकर पलट गया। जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद संभल के थाना असमोली के दुर्गापुर गांव निवासी चालक राजेश गोस्वामी संभल की रजपुरा शुगर मिल से शीरा भरकर धामपुर बिजनौर जा रहे थे।
ट्रैक्टर को बचाने में पलटा टैंकर
रास्ते में हसनपुर रहरा मार्ग पर कालका वाली डगरोली के नजदीक विपरीत दिशा से आए गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें चालक घायल हो गए। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर में भर्ती कराया है।
कई गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई
उधर टैंकर से की चपेट में आकर बिजली के दो खंभे भी टूट गए। जिससे कई गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं टैंकर से शीरा निकलकर सड़क किनारे खेत और सड़क पर फैल गया।
प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि शीरे से भरा टैंकर पलटने से चालक राजेश गोस्वामी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है।
