Amroha Accident: नीलगाय की टक्कर से साले की मौत, जीजा घायल; शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे बाइक सवार

जागरण संवाददाता, अमरोहा। खरीदारी कर घर वापस लौट रहे बाइक सवार जीजा-साले को नीलगाय ने टक्कर मार दी। हादसे में साले की मौके पर ही मौत हो गई तथा जीजा घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के स्वजन बगैर कार्रवाई शव को घर ले गए हैं।

यह हादसा शनिवार रात लगभग नौ बजे डिडौली कोतवाली क्षेत्र में अमरोहा-पाकबड़ा रोड पर गांव ब्राह्मणों वाली मंढैया के पास हुआ।

बाइक से टकराई नीलगाय, साले की मौत जीजा घायल

क्षेत्र के गांव गंगदासपुर निवासी शमशाद के भाई फैजान की शादी एक सप्ताह बाद होनी थी। शादी की तैयारियों को लेकर घर में पुताई का काम चल रहा था। इन दिनों शमशाद का साला शहादत निवासी गांव ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद भी गंगदासपुर आया हुआ था। शनिवार देर शाम शमशाद व शहादत बाइक पर सवार होकर सामान खरीदने पांयती कलां गए थे।



कैलसा-पाकबड़ा रोड पर शनिवार रात हुआ हादसा रात को सामान खरीद कर जीजा-साला घर वापस लौट रहे थे। शहाहत बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट भी नहीं लगाया था। जब दो अमरोहा पाकबड़ा मार्ग पर गांव ब्राह्मणों वाली मढ़ैया के पास पहुंचे तो अचानक खेत से निकल कर सड़क पर नीलगाय आ गई। बाइक को टक्कर मारती हुई नीलगाय आगे निकल गई। दोनो बाइक सवार गिर कर घायल हो गए। सिर में चोट लगने से शहादत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शमशाद घायल हो गए।