    Amroha Accident: नीलगाय की टक्कर से साले की मौत, जीजा घायल; शादी की खरीदारी कर लौट रहे थे बाइक सवार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    अमरोहा के पाकबड़ा रोड पर एक दुखद घटना में, नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत हो गई और जीजा घायल हो गया। मृतक के परिजन बिना किसी पुलिस कार्रवाई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। खरीदारी कर घर वापस लौट रहे बाइक सवार जीजा-साले को नीलगाय ने टक्कर मार दी। हादसे में साले की मौके पर ही मौत हो गई तथा जीजा घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के स्वजन बगैर कार्रवाई शव को घर ले गए हैं।
    यह हादसा शनिवार रात लगभग नौ बजे डिडौली कोतवाली क्षेत्र में अमरोहा-पाकबड़ा रोड पर गांव ब्राह्मणों वाली मंढैया के पास हुआ।

    बाइक से टकराई नीलगाय, साले की मौत जीजा घायल


    क्षेत्र के गांव गंगदासपुर निवासी शमशाद के भाई फैजान की शादी एक सप्ताह बाद होनी थी। शादी की तैयारियों को लेकर घर में पुताई का काम चल रहा था। इन दिनों शमशाद का साला शहादत निवासी गांव ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद भी गंगदासपुर आया हुआ था। शनिवार देर शाम शमशाद व शहादत बाइक पर सवार होकर सामान खरीदने पांयती कलां गए थे।


    कैलसा-पाकबड़ा रोड पर शनिवार रात हुआ हादसा

    रात को सामान खरीद कर जीजा-साला घर वापस लौट रहे थे। शहाहत बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट भी नहीं लगाया था। जब दो अमरोहा पाकबड़ा मार्ग पर गांव ब्राह्मणों वाली मढ़ैया के पास पहुंचे तो अचानक खेत से निकल कर सड़क पर नीलगाय आ गई। बाइक को टक्कर मारती हुई नीलगाय आगे निकल गई। दोनो बाइक सवार गिर कर घायल हो गए। सिर में चोट लगने से शहादत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शमशाद घायल हो गए।


    बगैर कार्रवाई शव घर ले गए स्वजन

    राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्वजन को जानकारी दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शहादत के स्वजन बगैर किकी कार्रवाई के शव को ढकिया ले गए तथा सपुर्द-ए-खाक कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।