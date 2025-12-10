Amroha Accident: कार की टक्कर में इकलौते बेटे की मौत, परिवार में कोहराम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित कार छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।

अमरोहा धनौरा मार्ग पर हुआ हादसा यह हादसा मंगलवार रात लगभग साढ़े नौ बजे नौगावां सादात थाना क्षेत्र में अमरोहा मंडी धनौरा मार्ग पर गांव जिरखी के तालाब के पास हुआ। थाना क्षेत्र के गांव मुकारी निवासी देवेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। उनकी पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी है। अब परिवार में इकलौता बेटा शुभम गिल और बेटी थे। बड़ी बेटी की शादी कर चुके हैं, अब शुभम गिल की भी शादी हो चुकी है। शुभम की पत्नी सोनम व एक बच्ची है।

कार छोड़कर भाग गया चालक शुभम जोया रोड स्थित एक कार एजेंसी में नौकरी करता था। मंगलवार रात वह एजेंसी से घर जा रहा था। बाइक सवार शुभम जब जिरखी तालाब के सामने पहुंचा तो उसे सामने से आ रही मुरादाबाद नम्बर की कार ने टक्कर मार दी। हादसे में शुभम की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार छोड़ कर फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर स्वजन व पुलिस मौके पर आई तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इकलौता बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया।