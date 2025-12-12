Amroha Accident: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दो मासूमों के सिर से उठा पिता का साया
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक बाइक पर नंबर प्लेट लगवाकर हसनपुर से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में हाकम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। हसनपुर रहरा मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है। घटना गुरुवार देर शाम की है।
आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल निवासी किसान डालचंद सिंह के 26 वर्षीय बेटे राजीव कुमार एजेंसी से बाइक पर नंबर प्लेट लगवाकर हसनपुर से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में हाकमपुर गांव के नजदीक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौके पर ही मृत्यु हो गई।
वह पांच बहन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उन्होंने अपने पीछे पत्नी संगीता के अलावा दो मासूम बेटे छोड़े हैं। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना प्रभारी अतवीर सिंह चौहान का कहना है कि सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
