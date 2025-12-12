Amroha Accident: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दो मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, अमरोहा। हसनपुर रहरा मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है। घटना गुरुवार देर शाम की है।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल निवासी किसान डालचंद सिंह के 26 वर्षीय बेटे राजीव कुमार एजेंसी से बाइक पर नंबर प्लेट लगवाकर हसनपुर से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में हाकमपुर गांव के नजदीक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौके पर ही मृत्यु हो गई।