संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। सीए की कार का शीशा तोड़कर बैग में रखी चार लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली गई। वारदात को अंजाम देने वाले दो बाल अपचारियों को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चिह्नित कर पकड़ लिया है। पुलिस ने चोरी की गई पूरी नकदी भी बरामद कर ली है। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।



थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लोहड्डा निवासी वैभव शर्मा पुत्र श्रीपति शर्मा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह दिल्ली के साथ-साथ मोहल्ला महादेव में भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बृहस्पतिवार की शाम वह किसी जरूरी कार्य से गजरौला गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी कार मोहल्ला महादेव स्थित एक संकरी गली में खड़ी कर दी थी। कार में रुपये से भरा बैग रखा हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए दो बाल अपचारी वहां पहुंचे। उन्होंने चालक की ओर का शीशा तोड़कर खिड़की खोली व कार के अंदर रखे बैग से चार लाख रुपये की नकदी निकालकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब सीए वैभव शर्मा दोबारा गाड़ी के पास पहुंचे तो शीशा टूटा देख उनके होश उड़ गए।

तत्काल उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर दोनों बाल अपचारियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली, जिसके बाद चोरी गई पूरी नकदी बरामद कर ली गई।