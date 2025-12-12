SIR In UP: अमरोहा में 36000 मतदाता मिले फर्जी, 81000 दूसरी जगह हुए शिफ्ट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में चारों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें 36000 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। अधिकारियों व बूथ लेबल अधिकारियों को उनका कोई पता नहीं चल सका है। 81000 मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं जबकि, 27000 की मृत्यु हो चुकी है। 64321 मतदाताओं की वर्ष 2023 की सूची के आधार पर अभी तक मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे मतदाताओं को प्रशासन ने नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। जल्द ही सभी को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।

गत चार नवंबर से जनपद में मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसमें 13,70,374 मतदाताओं काे गणना प्रपत्र वितरित कर भरवाने और आनलाइन अपलोड किया गया है। चुनाव आयोग ने गणना प्रपत्र जमा कर आनलाइन कराने के लिए 26 दिसंबर तक का समय बढ़ा दिया है।

जनपद में एसआइआर का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 64,321 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। इनमें धनौरा विस क्षेत्र में 18663, नौगावां सादात में 7648, अमरोहा में 16290, हसनपुर में 21720 मतदाता शामिल हैं। जनपद में 1,85,619 मतदाता का पूरा ब्योरा प्राप्त नहीं हो पाया है। इनमें से करीब 36 हजार वोटर ऐसे हैं, जिनका जांच पड़ताल में कुछ पता नहीं लग सका है। यह वोट फर्जी माने जा रहे हैं। पुनरीक्षण के बीच डबल वोटर भी सामने आए हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या 14,500 है।



