अमरोहा में चलाया गया चेकिंग अभियान, 300 वाहनों का हुआ चालान; पांच लाख 88 हजार जुर्माना वसूला

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    अमरोहा में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 300 वाहनों का चालान किया गया. इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से पांच लाख 88 हजार रुपये ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस व सभी थानों की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 300 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही पांच लाख 88 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    अभियान के दौरान हाईवे पर ओवर स्पीड से वाहन चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

    यातायात नियमों का पालन न करने वाले 300 वाहनों पर एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई तथा 5,88000 जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने लोगों को समझाया कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न केवल कानून का पालन है, बल्कि यह स्वयं और परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। एसपी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी।