हवा में हुआ करोड़ों का टर्नओवर! फर्जी फर्म बनाकर सरकार की जेब पर लगाया 22 करोड़ का डाका
जागरण संवाददाता, अमरोहा। स्क्रैप व लकड़ी के व्यापार के लिए फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया लेकिन, फर्म मालिकाें ने जीएसटी जमा नहीं किया। जांच पड़ताल की गई तो मौके पर फर्म ही नहीं मिलीं। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के वारे-न्यारे किए गए। मोबाइल पर संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन, बंद पाए गए। ऐसी आठ फर्म सामने आई हैं। जिनके द्वारा 22.16 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया है।
नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद से मुलाकात के बाद उन्होंने सभी फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। अभिलेखों में यह फर्म हसनपुर, डिडौली, अमरोहा नगर व नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हाेना दर्शाया गया है।
श्री जीवनराम श्री पुरखा राम निवासी तोताराम की धानी, बाबर मगरा वार्ड नंबर-19 जिला जैसलमेर-345001, राजस्थान द्वारा सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी से स्क्रैप के व्यापार के लिए अपने पेन नंबर पर जीएसटी के तहत 21 जून 2022 को प्रभावी पंजीयन केंद्रीय क्षेत्रधिकार (सीजीएसटी) में प्राप्त किया गया और उसने मुख्य व्यापार स्थल गजरौला रोड हसनपुर बिल्डिंग नंबर एच नंबर 12, फ्लोर नंबर बिल्डिंग नाम, जिला अमरोहा में स्थित दर्शाया।
व्यापारी ने वर्ष 2020-21 में 22534057 रुपये की बिक्री की। वर्ष 2021-22 में 126226368 रुपये की बिक्री घोषित की गई। फर्म सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी ने वर्ष 2020-21 में फर्म एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन से खरीद की और वर्ष 2021-22 में एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन व एम/एस प्रसाद इंटरप्राइजेज से खरीद की।
इसके बाद कोई खरीद नहीं की। जांच में फर्म स्वामी का मोबाइल नंबर भी बंद मिला और मौके पर फर्म भी नहीं पाई गई। उसके द्वारा करीब 4.54 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है। राज्य कर अधिकारी खंड-1 देवकरण सिंह ने हसनपुर कोतवाली में फर्म स्वामी श्री जीवनराम, स्वामी सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी और अमरोहा कोतवाली में मोहम्मद शहजाद पुत्र अनवर अहमद स्वामी फर्म स्वामी केवी कोन इंटरप्राइजेज के खिलाफ भी तहरीर दी है।
इन फर्मों के द्वारा की गई जीएसटी चोरी...
|1- माेहम्मद शहजाद पुत्र अनवर अहमद निवासी अमरोहा खास ने लकड़ी के व्यापार के लिए फर्म का पंजीकरण कराया था और उसने व्यापार स्थल मुहल्ला रज्जाक बिहिंद पुलिस चौकी जिला अमरोहा दर्शाया था। उसके द्वारा करीब 3.07 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी की है।
|2- मुसव्विर पुत्र शरीफ निवासी गली नंबर-1 चामुंडा वाली गली, बरवालन मुरादाबाद ने फर्म सर्वश्री जेनटैक्स इंपैक्स ने व्यापार स्थल बुढ़नपुर पतेईखालसा रोड दर्शाते कापर, एल्युमीनियम आदि के व्यापार के लिए पंजीकरण कराया था। उसने करीब 5,73,82,046 रुपये की जीएसटी चोरी की है।
|3- फर्म स्वामी आफताब आलम पुत्र शराफत हुसैन निवासी मोहल्ला मुशियान कस्बा जोया की फर्म सर्वश्री वुड वर्ड ने व्यापार स्थल का पता नियर कोल्ड स्टोरेज जोया दिखाया लेकिन, जांच में फर्म अस्तित्वहीन मिली है। उसके द्वारा 2,60,67,895 रुपये जीएसटी चोरी की गई है।
|4- फर्म स्वामी मोहम्मद नियाज पुत्र मुमताज हुसैन निवासी नियर मदीना मस्जिद भोजपुर मुरादाबाद ने सर्वश्री यूनिवर्सल मेटल्स के नाम से पंजीकरण कराया और स्क्रैप के व्यापार के लिए जगह कालाखेड़ा गांव दिखाई। उसने 2,02,52,092 रुपये जीएसटी चोरी की है।
|5- आफताब आलम पुत्र शराफत हुसैन निवासी मोहम्मद मुंशियान कस्बा जोया ने सर्वश्री वुड वर्ड के नाम से फर्म बनाकर लकड़ी के व्यापार के लिए पंजीकरण कराया। उसने 2,60,67,895 रुपये जीएसटी चोरी की है।
|6- मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी मुहल्ला सराय कोहना ने सर्वश्री अनमोल ट्रेडर्स के नाम से फर्म बनाई और व्यापार स्थल नूरपुर अमरोहा रोड बीलना जनपद अमरोहा पंजीकरण में दर्शाया। लेकिन, जांच में फर्म नहीं मिली। उसके द्वारा करीब 30 लाख की जीएसटी चोरी की गई है।
|7- मोहम्मद कामरान पुत्र मोहम्मद इलियास एवं सैफुल इस्लाम पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी मुहल्ला चौक वासुदेव रोड ने सर्वश्री नेशनल ट्रेडर्स नाम से काटन वेस्ट से संबंधित वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकरण कराते हुए व्यापार स्थल नियर मुस्तकीम कोल्ड ड्रिंक वाला बिजनौर रोड अमरोहा मुहल्ला लकड़ा दर्ज कराया। उसके द्वारा करीब 1.07 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी की गई है।
स्क्रैप व लकड़ी के व्यापार के लिए लोगों ने फर्जी पतों पर फर्म बनाईं और करोड़ों की जीएसटी चोरी की। अब तक जांच में आठ फर्म ऐसी मिल ही हैं, जिनके द्वारा 22 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी की गई है। इन फर्म के खिलाफ तहरीर दिलवा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
- महेश चंद्र, डीसी वाणिज्य कर
