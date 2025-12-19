हवा में हुआ करोड़ों का टर्नओवर! फर्जी फर्म बनाकर सरकार की जेब पर लगाया 22 करोड़ का डाका

जागरण संवाददाता, अमरोहा। स्क्रैप व लकड़ी के व्यापार के लिए फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया लेकिन, फर्म मालिकाें ने जीएसटी जमा नहीं किया। जांच पड़ताल की गई तो मौके पर फर्म ही नहीं मिलीं। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के वारे-न्यारे किए गए। मोबाइल पर संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन, बंद पाए गए। ऐसी आठ फर्म सामने आई हैं। जिनके द्वारा 22.16 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद से मुलाकात के बाद उन्होंने सभी फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। अभिलेखों में यह फर्म हसनपुर, डिडौली, अमरोहा नगर व नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हाेना दर्शाया गया है।

श्री जीवनराम श्री पुरखा राम निवासी तोताराम की धानी, बाबर मगरा वार्ड नंबर-19 जिला जैसलमेर-345001, राजस्थान द्वारा सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी से स्क्रैप के व्यापार के लिए अपने पेन नंबर पर जीएसटी के तहत 21 जून 2022 को प्रभावी पंजीयन केंद्रीय क्षेत्रधिकार (सीजीएसटी) में प्राप्त किया गया और उसने मुख्य व्यापार स्थल गजरौला रोड हसनपुर बिल्डिंग नंबर एच नंबर 12, फ्लोर नंबर बिल्डिंग नाम, जिला अमरोहा में स्थित दर्शाया।

व्यापारी ने वर्ष 2020-21 में 22534057 रुपये की बिक्री की। वर्ष 2021-22 में 126226368 रुपये की बिक्री घोषित की गई। फर्म सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी ने वर्ष 2020-21 में फर्म एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन से खरीद की और वर्ष 2021-22 में एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन व एम/एस प्रसाद इंटरप्राइजेज से खरीद की।

इसके बाद कोई खरीद नहीं की। जांच में फर्म स्वामी का मोबाइल नंबर भी बंद मिला और मौके पर फर्म भी नहीं पाई गई। उसके द्वारा करीब 4.54 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है। राज्य कर अधिकारी खंड-1 देवकरण सिंह ने हसनपुर कोतवाली में फर्म स्वामी श्री जीवनराम, स्वामी सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी और अमरोहा कोतवाली में मोहम्मद शहजाद पुत्र अनवर अहमद स्वामी फर्म स्वामी केवी कोन इंटरप्राइजेज के खिलाफ भी तहरीर दी है।