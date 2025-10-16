अमरोहा : मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने मूकबधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव का है। 31 अगस्त 2021 की दोपहर गांव में रहने वाले किसान की की नाबालिग बेटी घर में सो रही थी। किशोरी मूक बधिर है। घर के पास स्थित झोपड़ी में किशोरी की भाभी भी सो रही थी। गांव का ही रहने वाले धर्मवीर घर में घुस गया तथा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने की आवाज सुनकर उसकी भाभी जाग गई तथा मौके पर पहुंची। जिसे देख कर धर्मवीर भाग निकला।