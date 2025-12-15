Language
    शादीशुदा मह‍िला से फोन पर इश्‍क, हर‍िद्वार से अमरोहा आ गया युवक; पत‍ि ने बुला ली पुल‍िस 

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    मोबाइल पर विवाहिता से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो प्रेमिका के बुलाने पर हरिद्वार का युवक नौगावां सादात पहुंच गया। लेक‍िन विवाहिता के पति को शक हो गया। इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। मोबाइल पर विवाहिता से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो प्रेमिका के बुलाने पर हरिद्वार का युवक नौगावां सादात पहुंच गया। लेक‍िन विवाहिता के पति को शक हो गया। इससे पहले दोनों एक दूसरे से मिलते, पति ने पुलिस को सूचना दे दी। एंटी रोमियो टीम ने मौके पर जाकर आरोपित को पकड़ लिया। राह चलती महिलाओं पर फब्ती कसने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया।

    यह मामला नौगावां सादात कस्बा के एक मुहल्ला का है। यहां रहने वाले व्यक्ति की पत्नी उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के थाना लक्सर के गांव सुल्तानपुर आदमपुर निवासी आफताब आलम से मोबाइल कॉल पर बात करती थी। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग दो महीना से चल रहा था। इसकी भनक विवाहिता के पति को हो गई थी।

    अब रविवार को विवाहिता ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए नौगावां सादात बुला लिया। वह बुध बाजार में चौराहे पर खड़े होकर प्रेमिका का इंतेजार करने लगा। उधर, सारे मामले पर नजर रखे विवाहिता के पति ने पुलिस को सूचना दे दी। लिहाजा एंटी रोमियो टीम वहां पहुंची तथा आफताब आलम को पकड़ लिया।

    हरिद्वार से यहां आने का कारण पूछा तो वह पहले कुछ ठोस जवाब नहीं दे सका, लेकिन बाद में हकीकत बता दी। चूंकि विवाहिता का पति कार्रवाई करने से पीछे हट गया तो पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली। बाद में आरोपित को अदालत में पेश किया गया।