SIR In UP: 6,31,290 मतदाताओं ने दी दादा-दादी और नाना-नानी की अपडेट, अमरोहा में सामने आई डिटेल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद की अमरोहा, हसनपुर, मंडी धनौरा व नौगावां सादात विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। अभी गणना प्रपत्रों में 11 दिसंबर तक संशोधन का कार्य चलेगा। लेकिन, जो भी गणना प्रपत्र भरे गए हैं, उनमें 6,31,290 मतदाताओं ने फॉर्म में अपनी बजाय दादा-दादी, नाना-नानी व अन्य संबंधियों की जानकारी भरी है।

4,52,276 मतदाताओं ने स्वयं का ब्योरा भरा है और मैपिंग की है। इसके अलावा 99,416 मतदाताओं की अभी मैपिंग नहीं हो पाई है। उनकी मैपिंग के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को विशेष दिवस के तहत बूथ लेबल अधिकारी दिनभर अपने-अपने बूथों पर बैठे। न सिर्फ उन्होंने गणना प्रपत्र को लेकर लोगों की समस्याओं को दूर किया बल्कि फॉर्म-6 भरवाकर नए वोट बनाने की प्रक्रिया को भी पूरा किया।

जिले में 13.70 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाकर डिजिटाइज्ड करवा दिए गए हैं। लेकिन, तमाम मतदाताओं ने प्रपत्र में सही जानकारी नहीं भरी है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं के फॉर्म में है। मायके से उनकी सटीक सूचनाएं नहीं मिली हैं। जिनके स्वजनों से सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इनको देने और नए वोटर बनाने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को विशेष बूथ दिवस का आयोजन किया। सुबह दस बजे ही सभी 1488 बीएलओ अपने बूथों पर पहुंच गए।

दिनभर बूथों पर रहे बीएलओ, वोटरों की समस्याओं का किया समाधान आईएम इंटर कॉलेज व जेएस हिन्दू इंटर कॉलेज बूथ पर बीएलओ ने मतदाताओं की समस्या निस्तारित की। दोनों जगह 20 लोगों ने नया वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 भरा। इसके अतिरिक्त डिडौली व जोया के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर भी बीएलओ कार्य में व्यस्त रहीं।

एसडीएम शैलेश कुमार दुबे व तहसीलदार विजयश्याम दुबे ने दर्जनभर से अधिक बूथों का निरीक्षण किया। हर जगह उनको बीएलओ मुस्तैद मिले।





हसनपुर। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मंगलवार को विशेष बूथ दिवस पर बीएलओ और उनके सहायकों ने सुबह नौ से चार तक बूथों पर रहकर कार्य किया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अधूरे कार्य को पूरा करने के साथ ही नए मतदाता बनाने के लिए फार्म छह तथा नाम की त्रुटियां दूर करने के लिए फार्म आठ भरवाकर लिए गए। नेहरू स्मारक इंटर कालेज गंगवार के बूथ पर बीएलओ राजकुमार, मुहम्मद सुलेमान, प्रेमपाल सिंह, मुशीर अहमद तथा सुपरवाइजर विवेक गौड़ की मौजूदगी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अधूरे कार्य को पूरा कराने के साथ ही नए मतदाता बनाने और नाम में संशोधन का कार्य किया। एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने हसनपुर नगर पालिका, सुखदेवी इंटर कालेज, शाहपुर कला, गंगवार और रहरा समेत विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्य की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।







बीएलओ एवं सहायकों का किया सहयोग



राष्ट्र सेवी संगठन एवं भाजपा के विधानसभा क्षेत्र संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं से निर्धारित समय के अंदर अपना सही विवरण प्रस्तुत कर अभियान के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बूथों पर पहुंचकर बीएलओ एवं उनका सहयोग कर रही टीम का उत्साह वर्धन किया।







बूथ-डे पर वोट बनवाने पहुंचे लोग, एसडीएम ने किया निरीक्षण





मंडी धनौरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के तहत सोमवार को क्षेत्र में बूथ-डे आयोजित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शाम चार बजे तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने व छूटी हुई सूचनाओं को अपडेट कराने का कार्य किया गया। एसडीम विभा श्रीवास्तव ने बूथों पर जाकर कार्य का निरीक्षण किया। मंगलवार को आयोजित बूथ-डे के दौरान ऐसे मतदाताओं को फ़ार्म भरवाए गए, जिन्होंने अब तक अपना गणना-पत्रक जमा नहीं किया था या जिनकी जानकारी 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अपडेट नहीं हो सकी थी। साथ ही जो युवा एक जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उन्हें फ़ार्म-6 भरकर नया नाम जोड़ने की सुविधा दी गई।