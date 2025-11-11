Language
    पारिवारिक लाभ योजना: यूपी के इस जिले में 200 आश्रितों को मिली 60 लाख की आर्थिक मदद, अब दूसरी किस्त का इंतजार

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    अमरोहा में समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 200 आश्रितों के खातों में 60 लाख रुपये भेजे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु पर आश्रितों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लगभग 2700 आवेदन लंबित थे, जिनमें से 200 को पहली किस्त मिली है, और अन्य को दूसरी किस्त का इंतजार है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने 200 आश्रितों के बैंक खातों में 60 लाख रुपये की धनराशि भेज दी है। जबकि, 2500 अभी बाट जोह रहे हैं। यह पहली किस्त मिली थी जबकि, अधिकारी अन्य को दूसरी किस्त मिलने पर लाभान्वित करने का दावा कर रहे हैं।

    करीब 2500 लोग देख रहे इंतजार, पहली किस्त के रूप में मिली धनराशि


    सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चला रखी है। जिसका लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन−यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित को दिया जाता है। उसको एक मुश्त 30 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना के लाभ के लिए मृतक की उम्र 18 से 60 साल से कम होने का मानक रखा गया है।

     

    अधिकारी बोले- दूसरी किस्त आने पर अन्य के खातों में भी भेजी जाएगी राशि

     

    योजना के तहत करीब 2700 लोगों के आवेदन बीते छह-सात माह से समाज कल्याण विभाग में लंबित पड़े थे। सरकार द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जा रही थी। पहली किस्त के रूप में सरकार ने करीब 60 लाख रुपये की धनराशि विभाग को उपलब्ध कराई।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने बताया कि करीब 200 आश्रितों के बैंक खातों में यह धनराशि भेज दी गई है। जो बच गए हैं, उनके बैंक खातों में दूसरी किस्त मिलने पर भेजी जाएगी।

    गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मृतक के आश्रित को रु. 30,000/- की एक मुश्त सहायता दिये जाने का प्राविधान है।