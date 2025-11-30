Language
    Amroha News: 576 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की मनमर्जी पर लगेगा 'निगरानी का ताला'

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    अमरोहा जिले की 576 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। पंचायत सहायक शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। यह रिपोर्ट रोजाना विभाग को भेजी जाएगी, ताकि कर्मचारियों की लेटलतीफी और मनमानी पर रोक लगाई जा सके। मंडलायुक्त के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले की 576 पंचायतों में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। जिसके जरिए शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व पंचायत कर्मचारियों की लेटलतीफी और बहानेबाजी पकड़ी जाएगी। जी हां, इस प्रयोग में उनकी उपस्थिति का ब्योरा पंचायत सहायक भरेगा।

    इसके लिए पंचायत में तीन अलग-अलग रजिस्टर बनाएं जाएंगे। जिसमें एक उपस्थिति रजिस्टर स्कूल, दूसरा आंगनबाड़ी व तीसरा ग्राम पंचायत का होगा। हर रजिस्टर के लिए उपस्थिति का एक प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। जिसे पंचायत सहायक भरेगा और रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएगा। यह रिपोर्ट रोजाना उपनिदेशक पंचायत कार्यालय भेजी जाएगी। इसके बाद मंडलायुक्त के पास जाएगी।

     

    हर पंचायत में बनाए जाएंगे तीन रजिस्टर, पंचायत सहायक लगाएगा हाजिरी




    जनपद में 576 ग्राम पंचायतें हैं। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। मनमर्जी से चले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका रहता है। समय पर उनको नहीं खोला जाता है। पंचायत सचिवालय भी नहीं खुलते हैं। सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर तैनात है लेकिन, उस पर ताला लटका रहता है। लेखपाल व सचिव पंचायत में कभी-कभार जाते हैं। ग्रामीण उनकी सूरत को तरस जाते हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें अक्सर अफसरों के दरबार में पहुंचती हैं।

    रोजाना प्रारूप पर भेजी जाएगी सूचना, विभाग ने अमल को शुरू की तैयारी

    मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कर्मचारियों की मनमर्जी पर ताला लगाने की तैयारी की है। उन्होंने हर पंचायत में कर्मचारियों की हाजिरी के लिए अलग-अलग तीन रजिस्टर बनाने और पंचायत सहायक द्वारा रोज हाजिरी लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिस पर डीडी पंचायत मुरादाबाद ने सभी डीपीआरओ को उससे अवगत कराया है और अमल करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग ने उनके आदेशों से पंचायत सहायकों को अवगत करवा दिया है। जल्द ही यह प्रकि्रया लागू कर दी जाएगी। उनको किस तरह हाजिरी लगानी है, उसका अलग-अलग प्रारूप भी उपलब्ध करा दिया है।



    स्कूल रजिस्टर के प्रारूप पर दर्ज होने वाला विवरण


    कर्मचारी का नाम व पद नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल आने और जाने का समय, कक्षाएं, कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, मिड डे मील में दिए गए भोजन का नाम, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, पंचायत सचिव के हस्ताक्षर, निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर व दिनांक

    आंगनबाड़ी रजिस्टर के प्रारूप में दर्ज होने वाला विवरण


    कर्मचारी का नाम व पदनाम, मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आने और जाने का समय, बच्चों का आयु वर्ग, उपस्थित बच्चों की संख्या, पुष्टाहार में वितरित की गई सामग्री का नाम, प्रधान, सचिव व निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर व दिनांक।



    ग्राम पंचायत रजिस्टर के प्रारूप में दर्ज होने वाला विवरण


    विभाग का नाम, कर्मचारी व पदनाम, मोबाइल नंबर, कार्यालय आने व जाने का समय, प्रधान व सचिव के अलावा निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर और दिनांक।


    विभाग को आदेश और उपस्थिति से संबंधित प्रारूप प्राप्त हो गया है। जिस पर अमल शुरू किया जाएगा। सभी पंचायत सहायकों को जिम्मेदारी से अवगत करवा दिया है। रोजाना यह रिपोर्ट मंडल मुख्यालय भेजी जाएगी। तीनों रजिस्टर बनाने के लिए उनसे कह दिया गया है। विमल कुमार, एडीपीआरओ