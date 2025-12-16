यूपी में एसआईआर: अमरोहा में 21,902 मतदाताओं के मिले दो-दो जगह नाम, सत्यापन के दौरान हुई छटनी
अमरोहा में मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान 21,902 मतदाताओं के नाम दो-दो जगह पाए गए। यह मामला मतदाता सूची में गड़बड़ी का संकेत देता है। इतनी बड़ी संख्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। ग्राम पंचायतों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त कराई गई संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। जांच में 21,902 मतदाताओं के दो-दो जगह वोट मिले हैं। इनमें से एक जगह के वोट निरस्त कर दिए गए हैं। अब पंचायतों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य चल रहा है। 23 दिसंबर को सूचियों के आलेख्य का प्रकाशन होगा। जिसके बाद दावे-आपत्तियां मांगी जाएगी।
प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग ने गत नवंबर माह में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई थी। इस सूची में 576 पंचायतों में 1,58,906 मतदाता शामिल थे।
सभी संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर प्रशासन द्वारा पंचायत वार सूची बूथ लेबल अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी।
इसमें अमरोहा ब्लाक क्षेत्र की पंचायतों में 23671, गजरौला में 19708, गंगेश्वरी में 35093, धनौरा में 24433, हसनपुर में 25049, जोया में 30952 मतदाता शामिल थे। बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच पड़ताल की।
21,902 मतदाताओं के दो-दो जगहों पर वोट पाए गए हैं। इसके बाद अब सही वोटरों की संख्या 137004 हो गई है। जांच के बाद तुरंत एक जगह के वोट निरस्त कर दिए गए हैं और रिकार्ड से भी हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग से मिली संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। 27,631 मतदाताओं के दो-दो वोट मिले थे। जिन्हें हटवा दिया गया है। अब 23 दिसंबर को 576 पंचायतों में बूथों पर मतदाता सूचियों के आलेख्य प्रकाशन होगा। -गरिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
ब्लॉक का नाम और जांच में सही मिले वोटों की संख्या
- अमरोहा-21760
- गजरौला-17446
- गंगेश्वरी-29314
- धनौरा-19914
- हसनपुर-23065
- जोया-25505
- कुल-1,37,004
