यूपी में हाईवे पर कोहरे के कारण आपस में टकराईं 20 गाड़ियां, एक की मौत; 10 लोग घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर शनिवार सुबह छाए घने कोहरे और सड़क पर बिखरी मैली के कारण 20-25 वाहन आगे पीछे से आपस में टकरा गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 10 लोग घायल भी हुए हैं।

जिनमें से चार को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छह लोग बगैर उपचार कराए चले गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया था। हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई और जाम खुलवा कर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कराई। देर शाम तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

शनिवार की सुबह वातावरण में घना कोहरा छाया था। दृष्श्यता शून्य थी तथा करीब का देखना भी मुश्किल हो रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुरादाबाद से दिल्ली को जाने वाली साइड पर शहबाजपुर डोर गांव के पास सड़क पर मैली (प्रेस मड) बिखरी थी। उसी दौरान ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्राली दिल्ली की तरफ जा रही थी।

लगभग छह बजे ट्रैक्टर का पिछला टायर अचानक फट गया। चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो मैली पर फिसलते हुए वह डिवाइडर से टकरा गया। इसी दौरान कोहरे के चलते पीछे से आ रहा डंपर ट्राली से टकरा गया। डंपर को मैनपुरी निवासी विमल चला रहा था। उसके बाद बिहार निवासी मुकेश कुमार की कार डंपर से टकरा गई।

वाहनों के एक दूसरे से टकराने का सिलसिला जारी रहा। पिथौरागढ़ निवासी मनोज की कार, ट्रक, दो ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली आपस में टकराई। कुल मिलाकर एक के बाद एक 20 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में सभी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में अमरोहा निवासी इकरार, नईम, अज़ीम व आदिल को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामूली रूप से चोटिल छह लोग मौके से ही अपने गंतव्य को चले गए।