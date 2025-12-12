जिले में मौसम परिवर्तन होने से बढ़ गए सांस, जुकाम और बुखार के मरीज, डॉक्टर ने बताए बचाव के टिप्स

संवाद सूत्र, फुरसतगंज (अमेठी)। सर्दी का सितम धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे लोगों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ गई हैं। वहीं, सर्दी, खांसी के साथ ठंड से एलर्जी के मरीज भी बढ़े हैं। इसी कारण अस्पताल में सांस, जुकाम, खांसी व बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में सतर्कता बरतने की अपील की है।

पिछले एक सप्ताह से सुबह-शाम तापमान गिर रहा है। इस बीच लोग वायरल बुखार के साथ खांसी, सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 300 मरीजाें की ओपीडी हो रही है। जिसमें खांसी, सांस, जुकाम, बुखार आदि के मरीजों की संख्या सबसे अधिक आ रहे हैं।

चिकित्सकों ने मरीजों को दवाओं और जांच के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। सीएचसी फुरसतगंज के अधीक्षक डॉ. अभिषेक शुक्ला ने बताया कि कई दिन तक खांसी रहने पर सुबह-शाम काढ़ा का सेवन करें। जिन्हें ठंड से एलर्जी हो, वह दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम व अन्य ठंडी वस्तुओं का सेवन न करें।