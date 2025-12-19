Language
     18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल कराएं नाम, ASD लिस्ट का सत्यापन करने के निर्देश

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    अयोध्या मंडलायुक्त ने अमेठी में मतदाता सूची पुनरीक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची से अपात्रों के नाम हटाने और पात्र युवाओं को ...और पढ़ें

    18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं मतदाता सूची में शामिल कराएं नाम।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को अयोध्या मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान तथा शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम व निर्माणाधीन परियोजनों की समीक्षा की।

    मंडलायुक्त राजेश कुमार ने जिले में अब तक एसआईआर को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए और किसी अपात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल न हो जाए।

    उन्होंने एएसडी सूची यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ का गहनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए। बैठक में बीएलओ और बीएलए के साथ सभी बूथों पर दोबारा बैठक आयोजित कराने को कहा। जिससे कोई मतदाता छूटने न पाए।

    मंडलायुक्त ने एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का फॉर्म-6 भरवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागार का माडल देख आवासीय भवन तथा बैरक का गहनता से निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश संबंधित कार्यदाई संस्था को दिए। कहा कि निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मंडलायुक्त ने अधिशासी अभियंता लोनिवि को जगदीशपुर में रेलवे क्रासिंग के बाद रोड पर हुए गड्ढों को भरवाने के निर्देश दिए तथा कोहरे के दृष्टि गत रोड के किनारे की झाड़ियों को भी कटवाने को कहा।

    इस मौके पर बैठक अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, डीएम संजय चौहान, सीडीओ सचिन कुमार सिंह, एडीएम अर्पित गुप्ता, सीएमओ डा. अंशुमान सिंह, डीडीओ वीरभानु सिंह, पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव व डीसी एनआरएलएम प्रवीणा शुक्ला उपस्थित रहे।