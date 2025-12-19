 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल कराएं नाम, ASD लिस्ट का सत्यापन करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, अमेठी। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को अयोध्या मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान तथा शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम व निर्माणाधीन परियोजनों की समीक्षा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडलायुक्त राजेश कुमार ने जिले में अब तक एसआईआर को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए और किसी अपात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल न हो जाए।

उन्होंने एएसडी सूची यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ का गहनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए। बैठक में बीएलओ और बीएलए के साथ सभी बूथों पर दोबारा बैठक आयोजित कराने को कहा। जिससे कोई मतदाता छूटने न पाए। मंडलायुक्त ने एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का फॉर्म-6 भरवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागार का माडल देख आवासीय भवन तथा बैरक का गहनता से निरीक्षण किया।