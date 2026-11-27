जागरण संवाददाता, अमेठी। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में सेक्टर-13 और 14 समेत कई गांवों को जोड़ने वाले वर्ष 1984 में बने जर्जर लोहिया पुल की जगह नया पुल बनाया जाएगा। यूपीसीडा ने निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। यूपीसीडा, विद्युत विभाग और वीर सर्वेयर कंपनी की टीम ने ठेकेदार के साथ टोटल स्टेशन सर्वे कर निर्माण स्थल का चिन्हांकन किया।

पुराने पुल को तोड़ने से पहले उसके पास वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। संकरा और जर्जर पुल भारी वाहनों के आवागमन में बाधा बन रहा था। उद्यमियों को कच्चा माल लाने और तैयार उत्पाद भेजने के लिए करीब सात किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने दो करोड़ 31 लाख सात हजार रुपये की लागत से पुल बनाने की योजना शुरू की है। ठेका मेसर्स अखंड प्रताप सिंह कंस्ट्रक्शन को मिला है। वैकल्पिक मार्ग बनने के बाद पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जाएगा।