संवाद सूत्र, अमेठी। शिवरतनगंज के माठा गांव मजरे महिया सिंदुरिया में शुक्रवार तड़के एक युवक ने घर के पास स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। परिवार का आरोप है कि वह पत्नी और ससुर की प्रताड़ना से परेशान था। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।



गांव निवासी उमाशंकर गोस्वामी के पुत्र सोनू गिरि (27) का विवाह करीब चार साल पहले मोहनगंज के मठिया मजरे कमई विराज गांव निवासी राजकुमार गिरि की पुत्री महिमा से हुआ था। परिवारजन के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव था। रिश्ते सुधारने के लिए सोनू करीब एक साल पहले पत्नी को लेकर शिमला चला गया था, जहां दोनों रह रहे थे। करीब छह महीने पहले फिर विवाद हुआ और महिमा मायके चली गई।

जानकारी के अनुसार, सोनू कुछ दिन पहले शिमला से घर लौटा था। गुरुवार को वह पत्नी महिमा को लेने ससुराल मठिया गया, लेकिन आरोप है कि महिमा उसके साथ नहीं आई। परिवार का कहना है कि वहां पत्नी और ससुर राजकुमार ने सोनू को प्रताड़ित किया। देर रात घर लौटने के बाद वह काफी परेशान था।परिवारजन के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब तीन बजे सोनू बिस्तर से उठकर कहीं चला गया। काफी देर तक न लौटने पर उसकी तलाश की गई।