Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपीएससी परीक्षा में विभा मिश्रा ने लहराया परचम, जिले में खुशी की लहर

    By Dileep Maan Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:52 PM (IST)

    अमेठी जिले की विभा मिश्रा ने यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया आठवीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली विभा ने लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवार में शिक्षा को हमेशा महत्व दिया गया है जिससे उन्हें यह सफलता मिली। विभा का कहना है कि मेहनत और आत्मविश्वास से बेटियां भी सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    विभा मिश्रा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा आल इंडिया रैंक आठ: परिवारजन

    जागरण संवाददाता, अमेठी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात यह पंक्ति अब बेटी विभा मिश्रा पर सटीक बैठती है। यूपीएससी द्वारा घोषित भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में विभा ने आल इंडिया आठवीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिलोई के कूरा ग्राम पंचायत के नरायनपुर गांव की रहने वाली विभा साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मंगलवार को जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, घर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल बन गया। विभा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से शुरू की और कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई भी लखनऊ में पूरी की।

    इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करती रहीं। पिता कौशल किशोर मिश्रा मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं, वहीं दादा रामकिशोर मिश्रा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके बड़े भाई दीपक मिश्रा पहले ही यूपीएससी (2018 बैच) में सफलता प्राप्त कर प्रयागराज में सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

    परिवार का माहौल हमेशा शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता देने वाला रहा, जिसने विभा को इस मुकाम तक पहुंचाया। विभा कहती हैं, मुझे विश्वास था कि अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई की जाए तो सफलता निश्चित है।

    बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें अवसर और आत्मविश्वास चाहिए। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में बेटियों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा।विभा के घर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा है।