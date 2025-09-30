यूपीएससी परीक्षा में विभा मिश्रा ने लहराया परचम, जिले में खुशी की लहर

अमेठी जिले की विभा मिश्रा ने यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया आठवीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली विभा ने लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवार में शिक्षा को हमेशा महत्व दिया गया है जिससे उन्हें यह सफलता मिली। विभा का कहना है कि मेहनत और आत्मविश्वास से बेटियां भी सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

जागरण संवाददाता, अमेठी। होनहार वीरवान के होत चिकने पात यह पंक्ति अब बेटी विभा मिश्रा पर सटीक बैठती है। यूपीएससी द्वारा घोषित भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में विभा ने आल इंडिया आठवीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।

तिलोई के कूरा ग्राम पंचायत के नरायनपुर गांव की रहने वाली विभा साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफलता हासिल की है। मंगलवार को जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, घर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल बन गया। विभा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से शुरू की और कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई भी लखनऊ में पूरी की।

इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करती रहीं। पिता कौशल किशोर मिश्रा मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं, वहीं दादा रामकिशोर मिश्रा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके बड़े भाई दीपक मिश्रा पहले ही यूपीएससी (2018 बैच) में सफलता प्राप्त कर प्रयागराज में सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।