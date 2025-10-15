Language
    यूपी के इस जिले में दो करोड़ 26 लाख की लागत से बनाई जा रहीं 15 सड़कें, काम भी हो गया शुरू

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में 2 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से 15 सड़कों का निर्माण शुरू किया। राइट्स लिमिटेड की टीम ने गुणवत्ता की जांच की। यूपीसीडा के प्रबंधक ने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। उद्यमियों ने बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए सरकार और यूपीसीडा का आभार व्यक्त किया, जिससे आवागमन सुगम होगा।

    यूपी के इस जिले में दो करोड़ 26 लाख की लागत से बनाई जा रहीं 15 सड़कें, काम भी हो गया शुरू


    जागरण संवाददाता, कमरौली (अमेठी)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा की ओर से दो करोड़ 26 लाख से जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के तीन सेक्टरों की 15 सड़कों का निर्माण बुधवार से शुरू हो गया है। भारत सरकार की राइट्स लिमिटेड अयोध्या की टीम ने सड़कों के गुणवत्ता की जांच किया।

    यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सड़कों का निर्माण होने से स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

    जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 16 की सड़क संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 व थाने के बगल से इंडोरामा इकाई गेट तक, सेक्टर 21 की सड़क संख्या सी, ई, एफ एवं एच, सेेक्टर 22 में शालीमार इकाई से गीतांशी इकाई की ओर जाने वाली सड़क को बनाए जाने का कार्य कार्यदायी संस्था मेसर्स अखंड प्रताप सिंह की ओर कराया जा रहा है।

    सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच राइट्स के द्वारा की जा रही है। इस संस्था के सिविल इंजीनियर रोशन व दिव्यांशु ने बताया कि सड़कों की गुणवत्ता को चेक कर सैंपल एकत्रित किए गए हैं। साइड पर चेक किया गया, जिसकी गुणवत्ता सही पाई गई है।

    उद्यमियों ने जताया आभार

    जगदीशुपर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 21 के उद्यमी सीटेड के निदेशक इं संजय सिंह, अफरोज खान, शहनवाज अहमद ने बताया कि यहां की कई सड़कें वर्षों से खराब दशा में थी। यूपीसीडा की ओर से हाट मिक्स सड़कें उद्यमियों एवं आम जन मानस के आवागमन के जिए बनवाई जा रही हैं। सभी ने प्रदेश सरकार व यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी का आभार प्रकट किया है।