    यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, इतने घंटे मिलेगी लाइट

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को रियल-टाइम निगरानी में मदद मिलेगी और चोरी के क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारा जाए।

    बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के चारो डिवीजन में लगे ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगने से खपत का आकलन करने के साथ बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इससे ट्रांसफार्मरों में मेंटीनेंस, ओवरलोड आदि की भी जानकारी मिल जाएगी, जिसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर्वे का कार्य चल रहा है।

    स्मार्ट मीटर लगने से एक तरफ जहां उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा वहीं विभाग भी ट्रांसफार्मर पर पूरी तरह नजर रख सकेगा। जिले में चार विद्युत वितरण पारेषण खंड गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर व तिलोई हैं, जहां उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए करीब 25 हजार ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं।

    शहर में 24 व गांव में 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का रोस्टर जारी किया गया है। लेकिन, गर्मी के दिनों में खपत बढ़ते ही बिजली व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। लोकल फाल्ट, ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मर फुंकने व पैनल जलने की समस्या की बनी रहती है।

    वहीं, कई स्थानों पर बिजली चोरी की घटनाएं भी होती रहती है।स्मार्ट मीटर लगने से विभाग को इन सबकी सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

    वहीं, ट्रांसफार्मर में लगे मीटर व उपभोक्ताओं के मीटर से मिलान कर बिजली चोरी का भी पता लगाया जा सकेगा। अब तक दस हजार ट्रांसफार्मरों का सर्वे हो चुका है। साथ ही 702 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर भी लगाए जा चुके हैं।

    जिले में बिजली व्यवस्था पर एक नजर

    • डिवीजन- 04
    • विद्युत उपकेंद्र- 38
    • फीडर- 139
    • वर्कशाप- 01
    • पावर ट्रांसमिशन- 08

    जिले के उपभोक्ताओं पर एक नजर में

    • गौरीगंज- 01,05,875
    • अमेठी- 81,018
    • तिलोई- 80,259
    • जगदीशपुर- 71,674

    ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वे चल रहा है, जल्द ही ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगवाए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इससे ट्रांसफार्मर पर ओवर लोड के साथ ही अन्य जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। -अभिषेक कुमार, अधिशासी अभियंता, गौरीगंज।