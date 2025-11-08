यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, इतने घंटे मिलेगी लाइट

जागरण संवाददाता, अमेठी। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के चारो डिवीजन में लगे ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगने से खपत का आकलन करने के साथ बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इससे ट्रांसफार्मरों में मेंटीनेंस, ओवरलोड आदि की भी जानकारी मिल जाएगी, जिसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर्वे का कार्य चल रहा है।

स्मार्ट मीटर लगने से एक तरफ जहां उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा वहीं विभाग भी ट्रांसफार्मर पर पूरी तरह नजर रख सकेगा। जिले में चार विद्युत वितरण पारेषण खंड गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर व तिलोई हैं, जहां उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए करीब 25 हजार ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं।

शहर में 24 व गांव में 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का रोस्टर जारी किया गया है। लेकिन, गर्मी के दिनों में खपत बढ़ते ही बिजली व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। लोकल फाल्ट, ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मर फुंकने व पैनल जलने की समस्या की बनी रहती है।

वहीं, कई स्थानों पर बिजली चोरी की घटनाएं भी होती रहती है।स्मार्ट मीटर लगने से विभाग को इन सबकी सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। वहीं, ट्रांसफार्मर में लगे मीटर व उपभोक्ताओं के मीटर से मिलान कर बिजली चोरी का भी पता लगाया जा सकेगा। अब तक दस हजार ट्रांसफार्मरों का सर्वे हो चुका है। साथ ही 702 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर भी लगाए जा चुके हैं।