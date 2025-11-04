Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में अब किश्तों में भी स्मार्ट मीटर लगवा सकेंगे उपभोक्ता, एक साथ नहीं देने होंगे 6016 रुपये 

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे स्मार्ट मीटर किश्तों में लगवा सकेंगे, जिससे उन्हें एक साथ 6016 रुपये नहीं देने होंगे। ऊर्जा विभाग ने यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किया है। किश्तों में भुगतान की सुविधा से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    अब उपभोक्ता किश्तों में भी लगवा सकते हैं स्मार्ट मीटर।

    देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब नया कनेक्शन लेने पर स्मार्ट मीटर के शुल्क 6016 रुपये का भुगतान एक साथ नहीं करना होगा। बल्कि उपभोक्ता किश्तों में भी रकम जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें कनेक्शन लेने में काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी।जिले में चार डिवीजन गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर व तिलोई हैं, जहां से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एलटी लाइन को एबीसी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि लोकल फाल्ट से निजात मिल सके। वहीं, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की भी कार्य योजना तैयार की गई है।

    बिजली की खपत का सही आकलन और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए घर-घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन, नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भार अधिक पड़ रहा है। उन्हें झटपट पोर्टल पर कनेक्शन का प्रोसेसिंग शुल्क 100 रुपये जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया और शुल्क जमा करने में काफी दिक्कत होती थी।

    उनसे कनेक्शन शुल्क के साथ स्मार्ट मीटर शुल्क 6016 रुपये एक मुश्त लिया जाता था। इससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए शासन ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है।

    अब उन्हें धनराशि को कनेक्शन लेने के दौरान एक मुश्त नहीं जमा करनी पड़ेगी। बल्कि वे अब किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। 1016 रुपये की पहली किश्त में उपभोक्ताओं के घर मीटर लगा दिया जाएगा। बाकी किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।

    जिले के उपभोक्ताओं पर एक नजर में

    • गौरीगंज- 01,05,875
    • अमेठी- 81,018
    • तिलोई- 80,259
    • जगदीशपुर- 71,674

    नई व्यवस्था के तहत नए उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। वे किश्तों में भुगतान कर स्मार्ट मीटर लगवा सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक भार वहन नहीं पड़ेगा। साथ ही कनेक्शन लेने में भी आसानी होगी। -अभिषेक कुमार, अधिशासी अभियंता, गौरीगंज।