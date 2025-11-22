रोडवेज की बसों में एप से भी बुक कर सकेंगे सीट, मिलेगी लाइव ट्रैकिंग की सुविधा
उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टैंड पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
विनय तिवारी, जगदीशपुर, (अमेठी)। ट्रेनों की तर्ज पर अब रोडवेज बसों को लाइव लोकेशन यात्रियों को मिलेगी। साथ ही यात्री अपना टिकट भी बुक करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग ने इसके लिए एप जारी कर लोगों को सुविधा दी है। इसके लिए परिवहन निगम की बसों में जीपीएस सिस्टम से लैस किया जा चुका है। सुविधाओं का अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। स्मार्ट फोन के एप डाउनलोड कर सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।
यात्री जैसे ट्रेन की लोकेशन लेते हैं और स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसी तर्ज़ पर परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। अब बस कहां है। एप के माध्यम से पता चल जाएगा। इससे आने वाले समय में यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने लगेगी।
प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की स्मार्ट फोन से लाइव लोकेशन मिल सकेगी। सुलतानपुर/अमेठी क्षेत्रीय कार्यालय की लगभग सभी बसों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। अन्य पर भी काम चल रहा है।
यात्री यूपीएसआरटीसी के अतिरिक्त मोबाइल एप और यूपी राही व मार्गदर्शी पर जाकर न केवल सीट आरक्षित कर सकते है। बल्कि बस की वर्तमान स्थिति की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते है। बस की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी भी ले सकते हैं।
बसों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बसों की निगरानी के लिए बस अड्डे पर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा।
बसों में जीपीएस लगाकर उनको एप पर अपलोड किया जा चुका है। परिक्षेत्र की शत प्रतिशत बसों में यह सिस्टम लगाकर उनकी लाइव ट्रैकिंग की शुरुआत कराई जाएगी। -सुरेशचंद्र, क्षेत्रीय प्रबंधक, सुलतानपुर।
