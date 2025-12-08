UP: अमेठी में पुलिस के वाहन से टकराकर दो बाइक सवार की मौत, काफी तेज थी बाइक की गति

जागरण संवाददाता, अमेठी: सप्ताह के पहले ही दिन अमेठी में गौरीगंज के बाबू कस्बा में सड़क खून से लाल हो गई। यहां पर सुबह करीब दस बजे बाइक सवार दो लोगों ने सड़क दुर्घटना में मौके पर ही दम तोड़ दिया।

अमेठी में गौरीगंज के बाबू कस्बे में तेज रफ्तार का कहर सड़क पर दिख गया। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित बाइक पुलिस के वाहन से टकरा गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिस के वाहन के दाहिने तरफ टक्कर से ‍उसका पहिया अंदर धंस गया। बाइक सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुबह दस बजे की दुर्घटना के कारण कस्बे में सन्नाटा पसर गया और लोग काफी दुखी हैं।