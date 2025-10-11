यूपी के इस जिले में 2.61 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा पुल, इन गांवों को होगा फायदा

अमित पांडेय, कमरौली, (अमेठी)। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 13 व 14 के साथ ही कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर 1984 में बना लोहिया पुल काफी जर्जर हो चुका है। सकरा होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन व उद्यमियों को अपने कच्चे माल व तैयार उत्पाद को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पांच किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। यूपीसीडा की द्वारा उद्यमियों एवं आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए दो करोड़ 61 लाख रुपये से पुल बनेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर के द्वारा पुल के स्टीमेट डिजाइन की ड्राइंग को प्रमाणित कर दिया गया है। अब इस परियोजना को स्वीकृति के लिए निर्माण खंड 6 सिविल के द्वारा मुख्यालय भेजा गया है।

दो माह के अंदर पुल का निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुल का निर्माण होने से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। सिंचाई विभाग की ओर से यूपीसीडा को पुल निर्माण के लिए स्टीमेट दिया था। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद सिंचाई विभाग की ओर से धन लेने से मना कर दिया गया था और पुल बनाने से हाथ खड़े कर दिए गए।

यह प्रकिया करीब तीन वर्ष तक चली। सिंचाई विभाग की लापरवाही को देख यूपीसीडा की ओर से शासन स्तर पर पैरवी की गई तो सिंचाई विभाग की ओर से यूपीसीडा को कहा गया कि पुल का निर्माण एनओसी लेकर प्राधिकरण स्वयं कराए। नहीं तो यह पुल करीब दो वर्ष पहले बन चुका होता।

इसके बाद जब एनओसी के लिए यूपीसीडा की ओर से सिंचाई विभाग से पत्राचार किया गया तो एनओसी देने में भी कई महीने का समय लगा दिया गया। यूपीसीडा और जिला प्रशासन के अथक प्रयास के बाद एनओसी मिली। जिसके बाद इस परियोजना की स्टीमेट डिजाइन की ड्राइंग को बीएचयू वाराणसी के द्वारा प्रमाणित कराया गया। स्वीकृति व टेंडर यूपीसीडा मुख्यालय से कराए जाने के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र व कई गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 13, 14, ढुढेहरी, लाल खां सिठौली, पूरे झब्बू, तिलोई तहसील के बहुआ सहित कई गावों के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। वहीं दोनों सेक्टरों के खाली भूखंडों की इकाइयों के स्थापना में भी तेजी आएगी।

पुल बनने से आवागमन होगा सुगम लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष इं संजय सिंह व ईबीसीसी अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र का लोहिया पुल पक्का व चौड़ा बनने से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। सेक्टर 13 के गौरव शिव राज सिंह, सुशील सिंह, उद्यमी अब्दुल जाउद, आशीष जायसवाल ने बताया कि पुल सकरा होने के कारण करीब पांच किलो मीटर घूमकर बडे वाहनों को आना जाना पड़ता है। पुल निर्माण से हम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। सभी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व यूपीसीडा के सीईओ का आभार प्रकट किया है।