    यूपी में निर्वाचन की वेबसाइट पर नहीं दिख रही 4 ग्राम पंचायतों की 2003 की मतदाता सूची, वोटर परेशान

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चार ग्राम पंचायतों की 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं होने से गणना फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। मतदाता सूची न होने के कारण पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने और सत्यापित करने में कठिनाई हो रही है, जिससे गणना प्रक्रिया में बाधा आ रही है और सटीक परिणाम प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है।

    निर्वाचन की वेबसाइट पर नहीं दिख रही चार ग्राम पंचायतों की 2003 की मतदाता सूची।

    संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। जगदीशपुर विधान सभा की चार ग्राम पंचायतों की 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन के वेबसाइट पर उपलब्ध न होने के कारण फॉर्म भरने का कार्य प्रभावित हो रहा है। चार ग्राम प्रधानों की ने संयुक्त रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को पत्राचार कर समस्या के समाधान की मांग किया है।

    ग्राम प्रधान कठौरा मो. नासिर, ढुडेहरी राज बहादुर मौर्य, सिठौली संत कुमारी, बनभरिया आसिया बानो ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार के द्वारा एसआईआर फॉर्म भराए जाने का कार्य चल रहा है। जिसकी अंतिम तिथि चार दिसंबर है।

    यह फॉर्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची को आधार माना गया है। परंतु हमारी ग्राम पंचायत कठौरा, बनभरिया, सिठौली एवं ढुडेहरी की 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। न ही तहसील प्रशासन के स्तर पर उक्त मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध हो पा रही है। जिसके कारण एसआईआर का फॉर्म ग्राम पंचायतों में भरा जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

    इससे आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म भरने के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट अथवा भौतिक रूप से मतदाता सूची की प्रति बीएलओ को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

    इन चार ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। -अभिनव कनौजिया, एसडीएम, मुसाफिरखाना।