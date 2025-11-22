यूपी में उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन से महिलाओं को मिलेगी चूल्हे के धुएं से आजादी, इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

जागरण संवाददाता, अमेठी। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देना फिर से शुरू कर दिया है। लकड़ी, कोयले के धुएं से मुक्ति दिलाने को सरकार ने उज्ज्वला 3.0 योजना शुरू की है। इस बार इसमें कुछ नया बदलाव किया गया है, जिसका पालन कर लाभार्थी उज्ज्वला का कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

पहले गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया था, इस बार नियम में परिवर्तन किया गया है। जिसके तहत महिला की मासिक आय दस हजार रुपये से कम है, उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

हाल ही में एलपीजी कंपनियों ने शासनादेश सभी वितरकों को भेज दिया है। सरकार के इस निर्णय से बहु संख्यक घरों में अब मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिल जाएगा।

उज्जवला के नए कनेक्शन मिलने से गृहणियों को काफी राहत मिलेगी, जो लाभार्थी कनेक्शन लेने की सोच रहे थे और पैसे के अभाव में कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे उनके लिए यह सुनहरा मौका है।

इसमें बीपीएल श्रेणी के जो लाभार्थी कनेक्शन के बगैर रह गए थे उन्हें तो लाभ मिलेगा ही अन्य अधिकांश गृहणियों को भी इसका लाभ मिलेगा, हालांकि उनकी मासिक आय दस हजार नहीं होनी चाहिए।

ये हैं जरूरी कागजात

आवेदक महिला होनी चाहिए।

आवेदक का आधार कार्ड।

आवेदक के बैंक पास बुक की कांपी।

आवेदक के दो कलर फोटो।

राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड।

राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

क्या कहते हैं अधिकारी