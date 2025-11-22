Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन से महिलाओं को मिलेगी चूल्हे के धुएं से आजादी, इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    उज्ज्वला 3.0 के तहत महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देना फिर से शुरू कर दिया है। लकड़ी, कोयले के धुएं से मुक्ति दिलाने को सरकार ने उज्ज्वला 3.0 योजना शुरू की है। इस बार इसमें कुछ नया बदलाव किया गया है, जिसका पालन कर लाभार्थी उज्ज्वला का कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया था, इस बार नियम में परिवर्तन किया गया है। जिसके तहत महिला की मासिक आय दस हजार रुपये से कम है, उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

    हाल ही में एलपीजी कंपनियों ने शासनादेश सभी वितरकों को भेज दिया है। सरकार के इस निर्णय से बहु संख्यक घरों में अब मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिल जाएगा।

    उज्जवला के नए कनेक्शन मिलने से गृहणियों को काफी राहत मिलेगी, जो लाभार्थी कनेक्शन लेने की सोच रहे थे और पैसे के अभाव में कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे उनके लिए यह सुनहरा मौका है।

    इसमें बीपीएल श्रेणी के जो लाभार्थी कनेक्शन के बगैर रह गए थे उन्हें तो लाभ मिलेगा ही अन्य अधिकांश गृहणियों को भी इसका लाभ मिलेगा, हालांकि उनकी मासिक आय दस हजार नहीं होनी चाहिए।

    ये हैं जरूरी कागजात

    • आवेदक महिला होनी चाहिए।
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • आवेदक के बैंक पास बुक की कांपी।
    • आवेदक के दो कलर फोटो।
    • राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    सभी गैस एजेसियों को शासन के निर्देश से अवगत कराया गया है। वह अपने यहां से संबंधित क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करें। इसकी मॉनीटरिंग भी की जा रही है। -शशिकांत, जिला पूर्ति अधिकारी।

    जल्द ही उज्ज्वला 3.0 के तहत कनेक्शन बंटना शुरू हो जाएगा। इसके लिए इच्छुक पात्र लाभार्थी अपना आवेदन नजदीकी गैस एजेंसी पर जमा कर दें, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। -सैयद अदनान हक, जिला नोडल अधिकारी गैस डिवीजन।